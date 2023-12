Procedimiento por disparos culmina con dos carabineros lesionados en la comuna de Pedro Aguirre Cerda

Dos carabineros lesionados dejó un procedimiento policial ocurrido durante la madrugada de este lunes en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Los hechos se registraron cuando personal policial escuchó disparos por lo que fueron a investigar la situación, encontrándose con una mujer quien les menciona que vehículos habrían efectuado disparos cerca de la comisaría. Ante eso es que se inicia una búsqueda para dar con el paradero de los sujetos.

Según explicó el general de Carabineros, Marcelo Lepín, Jefe Zona Santiago Oeste, “Dentro de esta gestión de búsqueda, estos vehículos ingresan a un pasaje que está a mis espaldas, donde encuentran a dos individuos manipulando armamento, Por lo tanto se identifican como carabineros e inmediatamente son repelidos con las mismas armas de fuego”.

A raíz de esto dos de los tres ocupantes del vehículo en el que se transportaba Carabineros resultaron lesionados. “Recibieron no impactos, sino que deben ser esquirlas. En este momento están siendo evaluados por nuestros especialistas en el Hospital de Carabineros, dos de ellos tienen lesiones aparentemente leves, afortunadamente, pero se encuentran en observación”, detalló.

Por el momento se está investigando si estos sujetos tienen relación con los primeros disparos que escuchó personal policial.

“Actualmente el delincuente no tiene temor a enfrentarse con Carabineros, pese obviamente a que nosotros mantenemos el equipamiento de seguridad necesario. Tenemos también un trabajo coordinado con el resto de las instituciones, por lo tanto no nos van a amedrentar este tipo de acciones para no para continuar brindando seguridad a la comunidad”, mencionó el general de Carabineros.

Producto del hecho se incautaron dos armas de fuego en las inmediaciones del lugar.

Actualmente Carabineros también se encuentra investigando si una mujer que falleció y otros dos heridos de bala que llegaron al Hospital Barros Luco se encuentran relacionados con lo ocurrido.