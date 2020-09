Proyecto de ley de Migraciones: debate por ingresos irregulares y sustitución del concepto “conviviente” para extranjeros marcan discusión en el Senado

Cerca de las 10.00 la Sala del Senado hoy retomó la discusión y votación en particular del proyecto de ley sobre Migraciones y Extranjería.

Desde ayer se comenzaron a votar una serie de artículos que fueron incorporados en la Comisión de Gobierno, descentralización y regionalización sobre esta iniciativa.

Una de ellas fue sobre el concepto de “conviviente” y los alcances legales que este podría tener en personas extranjeras que lleguen a residir al país.

En la Comisión de Gobierno se incorporó sustituir esta palabra por “aquella persona que mantenga una relación que, de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al matrimonio”.

“Lo que se trata es evitar fraude, no dejar a nadie afuera, pero que se haga de la manera correcta esta expresión. Protege de mejor manera a los migrantes como a la legislación. Lo que queremos evitar es que se aduzcan falsas relaciones de pareja para obtener visados en forma mañosa", dijo la senadora UDI Luz Ebensperger.

La senadora Isabel Allende (PS) señaló que el término es usado en “algunas normas” incluso en “la ley actual de Refugiados se recoge el concepto de conviviente en su Artículo 9. Dice: reunión familiar. Tendrán derecho a acceder a que se le reconozca el estatuto de refugiado por extensión el conyuge del refugiado o la persona con la cual se haya ligado por razón de convivencia. Existe actualmente en la ley de Refugiados"

El senador independiente Pedro Araya (Ind.) explicó que “la comisión de Gobierno Interior eliminó el concepto de conviviente ya que este no se encuentra regulada en nuestra legislación civil, de hecho ha habido una serie de problemas prácticos para encontrar una definición jurídica sobre que se entiende por conviviente. La definición que adopta la Comisión es más acorde a la legislación internacional que a juicio nuestro puede resolver cualquier problema que se pudiera suscitar en el ámbito de la convivencia”.

Finalmente, se votó si se modificaba la expresión “conviviente” de la ley, lo cual fue aprobado por 26 votos a favor, 13 en contra y 1 abstención.

“Evitar ingreso irregular”

Luego, fue el turno de una indicación que fue renovada por el gobierno acerca de “velar por el mantenimiento de altos indices de regularidad de la población migrante, evitando el ingreso irregular”.

En aquel artículo se señala que “El Presidente de la República definirá la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual deberá tener en consideración, al menos, los siguientes elementos”.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, mediante vía telemática, se refirió a este artículo señalando que “a lo que debe apuntar la política migratoria es siempre a generar incentivos a la regularidad y no a la irregularidad. Por lo mismo es importante que nosotros debemos fijar como objetivo de la política migratoria el velar por altos indicies de regularidad”.

Jorge Pizarro calificó esta parte de la iniciativa como “el corazón del proyecto migratorio” debido a que “por primera vez se fija una política nacional de migraciones y extranjería”.

“Hay buenos y malos migrantes”, aseguró la parlamentaria Luz Ebensperger, quien añadió: “hay migrantes que han hecho daño en mi región, hay migrantes que vienen a delinquir”. “Son puros ciudadanos ilegales e irregulares. Fui intendenta y en Tarapacá en la frontera de Colchane con Bolivia tiene 105 pasos irregulares. Los recorrí todos. No me digan que evitar el ingreso irregular no es una materia importante que debe estar considerada en una política migratoria. En 105 pasos irregulares no se puede construir un muro, pero sí se deben tomar medidas importantes”.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) dijo que “nadie discute el objetivo de tener una política migratoria ordenada y regular. De hecho eso es lo que busca el pacto de Naciones Unidas que el gobierno de Piñera y de Trump no quisieron firmar. Entre sus objetivos está disminuir las tasas de migración irregular a través de mecanismos flexibles”.

“El punto no es solo poner el énfasis en las fronteras de un fenómeno que ocurre, te guste o no", dijo, y añadió:

Finalmente, por 20 votos en contra y 19 a favor la Sala rechazó la indicación renovada del gobierno para establecer que el Presidente (de turno) deba velar por evitar el “ingreso irregular” de extranjeros.

La próxima semana se continuaría con la discusión en el Senado del proyecto en particular.