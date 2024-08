“Puede haber dicho, pero no hizo”: defensa de Hermosilla apunta a que incurrió en “errores” que no constituyen delito

“Fue una declaración larga. Esperamos haber entregado todos los antecedentes que solicitó el Ministerio Público”, indicó el abogado Juan Pablo Hermosilla, al finalizar la declaración que prestó su hermano ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Luis Hermosilla llegó poco antes de las 10.00 de este miércoles al edificio de Los Militares, en Las Condes, para responder por segunda jornada a las consultas del Ministerio Público en el marco de la indagatoria del llamado caso Audio.

En noviembre de 2023, la Fiscalía Oriente abrió una investigación penal de oficio en contra del reputado profesional tras la revelación que hizo Ciper Chile de un registro de audio en el que se le involucra en presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Entonces, representaba al empresario Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, en el marco de una indagatoria de la CMF. El audio corresponde a una reunión de Luis Hermosilla, Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, en la que se habla de pagos a los funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

Consultado si el delito investigado es cohecho o soborno, Juan Pablo Hermosilla, dijo que “son dos caras de la misma moneda”.

“Estoy usando un lenguaje común. Es el mismo delito mirado desde dos ángulos distintos. Lo que se está investigando acá es si hubo pagos a funcionarios públicos y en el caso concreto de Luis, si el él participó en esos pagos”, precisó.

El abogado anticipó que solicitarán algunas diligencias y acceso a la carpeta investigativa de la causa que es de carácter reservado. La intención es afinar la defensa para actuar frente a una eventual solicitud de formalización y de prisión preventiva.

Luis Hermosilla y su hermano Juan Pablo Hermosilla en la Fiscalía Oriente. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“Aquí se han cometido errores graves”

“Como lo señalamos desde el primer momento, aquí se han cometido errores graves y se pidieron disculpas incluso en ese momento por algunos de los dichos que se hicieron y creo que no aparece, en mi opinión, ningún reproche que pueda significar o ameritar una prisión preventiva, pero prefiero, mientras no conozca la carpeta de investigación, no entrar en más detalles”, sostuvo.

En esa línea, el abogado apuntó a que no existiría delito en lo expresado por su hermano en la reunión filtrada, atendiendo a que no existirían acciones y hechos corroborables en línea con el contenido del Audio.

“Recuerden que, y esto es muy importante para que entiendan nuestra posición. Uno puede decir cosas, pero uno tiene que responder por lo que uno hace. Lo que él dijo está muy mal. La tesis nuestra de defensa es que no hizo cosas. Puede haber dicho, pero no hizo cosas y, por lo tanto, esos son los antecedentes que nosotros creo que hemos aportado y esperamos seguir aportando”, argumentó Juan Pablo Hermosilla, insistiendo en que las personas deben responder por las cosas que hacen.

En la grabación de 105 minutos se escucha a Hermosilla decirle a sus interlocutores que necesitan “una caja negra” para gastos.

“Porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados”, señala el abogado penalista en el audio.

Juan Pablo Hermosilla indicó que “hay evidentemente una comisión de delito” en la filtración.

“Creo que nadie lo discute que hay una comisión de delito que tiene dos niveles, en la grabación y después en la publicación. Recuerden que esto no fue publicado de una forma abierta, de cara, sino que fue hecho en forma anónima. Les recuerdo que eso llegó a la fiscalía y a otras autoridades, y a Ciper. De forma anónima. Así que, creo, espero que eso se investigue a fondo, porque ahí efectivamente creo que es de interés para todos saber quién lo filtró y por qué lo filtraron de forma anónima y no lo hicieron de forma abierta”, expuso.

Sobre las conversaciones registradas en el celular de su hermano que fue incautado, dijo que “todo lo que pueda parecer acto delictivo es lo que se está investigando”.

“Y tenemos todos que confiar en que el Ministerio Público va a investigar cualquier apariencia de acto delictivo. Para eso está el Ministerio Público y nosotros estamos colaborando con ellos para que justamente quedemos todos tranquilos que cualquier apariencia de acto delictivo se investigue”, aseguró.