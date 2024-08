¿Qué hacer con Cerro Chuño? Gobierno evalúa acciones en “favela” ariqueña sin comprometer plazos para erradicación

El clan Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua, concentró sus operaciones en Cerro Chuño, una zona de Arica que fue tomada principalmente por extranjeros en situación irregular y en la que se registran una serie de incivilidades. En el lugar la banda delictiva actuó a sus anchas, instaló una “casa de torturas”, secuestró, eliminó a sus enemigos y los sepultó en la misma población. Cada tanto acuden al lugar las policías en operativos con maquinaria pesada para excavaciones y canes especializados para detectar presencia de cadáveres enterrados.

En noviembre de 1997 se corroboró que el sector presentaba altos niveles de plomo y arsénico, por la existencia de un sitio con desechos tóxicos. Las familias que allí habitaban debieron ser reubicadas, pero llegaron otras a tomarse las “casas con plomo”. Chilenos e inmigrantes comenzaron a habitar las viviendas abandonadas por sus propietarios en 2012, tras implementarse un plan gubernamental de traslado de estos a nuevos conjuntos habitacionales.

Actualmente, la situación en ese lugar por la amenaza de una nueva ola migratoria venezolana preocupa a las autoridades de la región.

El subsecretario del Interior Manuel Monsalve, de visita en la Región de Arica y Parinacota, indicó que el tema fue tratado durante la reunión que sostuvo durante la mañana de este viernes para abordar medidas de reforzamiento de la frontera.

La autoridad dijo que se realizarían conversaciones con el Ministerio de Vivienda, sin embargo, se negó a definir plazos para concretar acciones.

La reubicación de los habitantes de la población es un tema que también abordó en su momento la administración de Sebastián Piñera. En enero de 2022, tras una serie de homicidios en la zona, el entonces ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado afirmó que se estaba coordinando con el Minvu un trabajo en ese sentido.

Tras el Consejo de Seguridad Fronteriza, en que se evaluaron acciones en materia de migración y seguridad en el marco de la implementación de la Ley 21.542 que permite la protección de infraestructura crítica por personal de las Fuerzas Armadas, el subsecretario Monsalve destacó que la situación en Cerro Chuño es un tema que fue “conversado durante el transcurso de la jornada de trabajo”.

“Decisión definitiva”

“En el caso de Cerro Chuño, lo hemos conversado en particular. Yo sé que la aspiración de la región, por diversas razones, no sólo por razones de seguridad, también por razones ambientales, es que el Estado pueda finalmente producir la relocalización o la erradicación de esa zona. Cerro Chuño no debería estar ahí. Y esperamos, lo han vuelto a plantear hoy día las autoridades locales, hay voluntad del gobernador Jorge Díaz, del alcalde Gerardo Espíndola, de buscar una alternativa, y yo me he comprometido en particular, en poder articular la relación con el Ministerio de Vivienda, para que podamos tomar una decisión definitiva respecto a Cerro Chuño”, indicó.

Se le planteó a Monsalve cómo debe interpretar la ciudadanía que no se concrete en forma rápida un desalojo de las personas que ocuparon ilegalmente terrenos que no son habitables, reciben agua potable de reparticiones estatales y acceden a luz eléctrica con conexiones irregulares.

“La Corte Suprema, cuando nos ha ordenado desalojar, nos ordena también tener una alternativa a esas personas y no dejarlas en la calle. Esos son fallos de la Corte Suprema, no son fallos míos. Y a mí no me corresponde ni siquiera opinar ni cuestionarlos, simplemente ejecutarlos. Y en segundo lugar hay un problema de carácter práctico. Cuando uno saca de un lugar a mil personas y no les da una alternativa, esas mil personas se van a instalar en otro lugar”, planteó la autoridad de gobierno.

Monsalve recalcó que “la solución al problema de Arica tampoco es dejar a mil personas para que después se instalen o en las plazas o en las calles o ocupen otros espacios privados y por lo tanto se genere un desorden”.

“Una solución tiene que ser una solución eficaz. Pero también tiene que ser una solución que le garantice orden a Arica”, dijo.

La autoridad no quiso mencionar algún modelo de solución.

“No he dicho ningún modelo, no le voy a decir ningún modelo, porque lo que he dicho y se lo voy a repetir es que se me ha planteado este tema en el marco de la reunión y que he comprometido articular a las instituciones públicas para proponer una salida. (...) Se me ha planteado el tema en el marco de la reunión, he comprometido articular a los servicios públicos para entregar una respuesta. No voy a fijar esa respuesta ni los plazos porque sería irresponsable hacerlo sin haberme juntado con esos servicios públicos primero”, señaló.