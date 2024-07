Quién es la ‘patrona del lujo’: la colombiana más buscada en Cali que controlaba una toma en Puente Alto

‘Doctora’, la ‘patrona del lujo’ o la ‘negra’. Los apodos de Sandra Milena Acevedo Riasco cambian según el país donde se encuentra. En Chile, su alías médico responde a su trabajo en el área de salud y su casa amplia con diez habitaciones, una piscina, fogón y jacuzzi, le dieron la reputación de ostentar riqueza en la toma El sueño de todos en Puente Alto.

Acevedo se denominó como la presidenta de la junta de vecinos del asentamiento irregular, pero su alcance iba más allá. En un allanamiento encabezado por el OS-7 de Carabineros a 22 domicilios, se incautó droga en la vivienda de la colombiana y fármacos controlados. La investigación también arrojó que ella junto a otros detenidos extorsionaban a las personas de la toma a cambio de seguridad.

Acevedo –quien presuntamente era la encargada de cobrar los arriendos por uso de terreno–quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por infracción a las ley de drogas y armas.

Acorde a 24 Horas, la mujer ingresó al país de forma regular en 2009 y obtuvo la residencia permanente, pese al amplio prontuario que había acumulado en el país cafetero.

Se busca la ‘negra’ en Colombia

La mujer llegó a Chile con un cartel de búsqueda en sus hombros. En Colombia es buscada desde 2010 por su vinculación con peligrosas organizaciones criminales.

Según medios colombianos, la policía ofreció una recompensa millonaria por información de su paradero y estuvo en la lista de las más buscadas por una década.

Tras la detención de la mujer, el fiscal nacional, Ángel Valencia, admitió que no estaba en el radar del Ministerio Público. En conversación con TVN, indicó que “simplemente no la habíamos detectado y no la estábamos buscando. Y eso demuestra que nuestros sistemas de cooperación policial y judicial todavía dejan mucho que desear”.

“Nos falta mucho por avanzar en aquello. La situación de las bandas que operan de manera transfronteriza es una realidad indudable”, reflexionó.