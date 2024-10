Quiénes son los abogados del exsubsecretario Manuel Monsalve

“He sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra, denuncia de la cual aún no conozco los detalles. Respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Con lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Y eso requiere también que yo me dedique a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene”.

Esas fueron algunas de las palabras que el entonces subsecretario Manuel Monsalve Benavides dijo en el punto de prensa en La Moneda donde dio a conocer su renuncia, este jueves y luego que el lunes 14 se le denunciara por abusos sexuales y violación.

Y este viernes el ahora exsubsecretario Monsalve fichó a los abogados María Inés Horvitz Lennon, Cristián Arias y Lino Disi Pavlic, profesionales que cuentan con una larga experiencia en el área penal para que se hagan cargo de su defensa.

Horvitz es abogada de la Universidad de Chile desde 1984 y en su carrera profesional se desempeñó por 16 años como abogada litigante en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Desde 2006 y hasta 2023 fue como consejera del mismo organismo, rol en el cual adquirió notoriedad mediática al ser una de las querellantes, junto a su presidente Juan Ignacio Piña, en el Caso Penta.

Además, es académica de derecho penal en la misma casa de estudios desde donde egresó, y también integró la comisión técnica que elaboró el proyecto de reforma procesal penal.

Entre septiembre de 1985 y diciembre de 1988 cursó un doctorado en Barcelona (Universidad Autónoma de Barcelona) bajo la dirección del catedrático profesor Juan Bustos Ramírez, obteniendo el grado de doctora el 14 de abril de 1989. Entre marzo y diciembre de ese último año se desempeña en el Instituto Max Planck de erecho Penal Internacional y Comparado, en la ciudad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, en la sección de España y Latinoamérica.

Arias, quien es académico de derecho procesal en la Universidad de Chile, es abogado desde 1993 y desde entonces ha trabajado en la Corporación de Asistencia Judicial, como abogado del CDE y durante cinco años como abogado de la Defensoría Penal Pública.

Es abogado de la Universidad de Chile fue parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al igual que el exfiscal Sabas Chahuán. De hecho, en 2000, pese a que no estaba a cargo del caso Pinochet, representó al CDE en los alegatos del recurso de amparo interpuesto por el general (R) a fin de evitar ser procesado por violaciones a los DD.HH. Tras su trabajo en el consejo, Arias fue jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal, hasta que se privatizó: trabajó en el estudio Grasty Quintana Majlis & Cía., y hoy lo hace junto a su socio Claudio Pavlic.

En 2009, Arias representó a la Universidad de Santiago en el caso Registro Civil. Y dos años después, en 2012, asumió la defensa de la familia de Galia Díaz, una de las 21 víctimas del accidente aéreo en la isla Juan Fernández del avión CASA 212.

El último integrante del equipo que defenderá a Monsalve es Lino Disi, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y magister en Derecho Público, especializado en litigios de alta complejidad en al área penal. Ha sido ayudante del curso de Introducción al Derecho, Derecho Penal y Derecho Administrativo en las Facultades de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Pontificia Universidad Católica de Chile.