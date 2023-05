Radiografía de la elección: Republicanos triunfó en 12 regiones y es el partido más votado a nivel nacional con 35,5% de los sufragios

El Partido Republicano arrasó en las elecciones al Consejo Constitucional, celebradas durante la jornada de este domingo y que ya suman el 90,6% de las mesas escrutadas a nivel nacional.

Con ese porcentaje de mesas ya zanjado, el análisis de los datos electorales favorecen -casi en todas sus dimensiones- al partido fundado y liderado por José Antonio Kast, que se erige como la colectividad más votada a nivel nacional, con un 35% de los sufragios.

Pero las tendencias a su favor no llegan hasta ahí. La tienda de Kast logró conseguir que sus candidatos logren un cupo en órgano que redactará una nueva Constitución en 12 de las 16 regiones del país, lo que se traduce en 22 escaños a nivel nacional.

“Hoy día no hay mucho que celebrar porque Chile no está bien”, aseguró el líder de Republicanos. “Debo decir que no hay nada que celebrar porque Chile no está bien, porque los chilenos no estamos bien y eso hay que grabárselo en el corazón. Para algunos pocos esta elección parece muy importante pero para la mayoría de los chilenos no”, agregó José Antonio Kast.

Esos 22 escaños conseguidos por Republicanos significan que la tienda que representa a la derecha más dura tendrá poder de veto en la votación de las normas, que requieren el voto a favor de 3/5 de los consejeros para su aprobación en otras palabras, es decir 30 constituyentes. En ese sentido, cualquier norma sometida a votación deberá contemplar el beneplácito de la tienda de Kast para que tenga éxito en el proceso.

“Chile ha derrotado a un gobierno fracasado”, enfatizó Kast, explicando que, a su juicio, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, “ha sido incapaz de enfrentar la crisis de la inseguridad migratoria, económica y social. Un gobierno donde muchas cosas están subiendo como el costo de la vida”.