Renovación de vehículos de Carabineros y más recursos para combatir el crimen organizado: las medidas en materia de seguridad anunciadas por Boric en Calama

El Presidente Gabriel Boric inició este miércoles una gira a la región de Antofagasta. Pasadas las 11.30 arribó a Calama, donde -entre otras actividades- sostuvo una reunión con la Junta de Vecinos de la población Los Balcones. Fue ahí donde entregó anuncios en materia de seguridad a nivel nacional y local, además de medidas más locales en el área de salud.

“Aquí en Calama se concentra el 33% de los delitos de mayor connotación social de la Región de Antofagasta y el 86% de los delitos de la comuna son violentos”, comenzó diciendo el Jefe de Estado. Agregó que la citada comuna “ya alcanzó los homicidios registrados en 2020 y esto, la verdad es que no podemos seguir dejándolo pasar. Por eso quiero que sepan que nuestro compromiso, el compromiso de mi gobierno con ustedes, con una región que tanto le ha entregado a Chile, es a fortalecer la seguridad. Quiero que sepan que sus urgencias son nuestras urgencias”.

Uno de los primeros anuncios del Presidente a nivel local fue la instauración de una Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito para Calama. “Yo vengo acá para comprometernos con el SIAT de Carabineros para la ciudad de Calama”, indicó.

Asimismo, informó que buscarán renovar el déficit de vehículos que tiene la policía uniformada en la región y en el país.

“Tenemos que hacernos cargo del déficit de 185 vehículos de Carabineros en la región que les impide llevar a cabo la labor correctamente. Por eso nos comprometemos a reducir en un 50% ese déficit durante 2023 y tenerlo en un 100% cubierto de aquí a 2024″, indicó el Mandatario.

A nivel nacional, en tanto, se espera que renueven 4.217 coches. Para ello, el gobierno buscará adquirir 1.054 vehículos anualmente durante tres años y 1.055 el cuarto.

El Mandatario también anunció más recursos para combatir el crimen organizado en la región. “Vamos a destinar más de 38 mil millones de pesos para tener una Política Nacional contra el Crimen Organizado y más de 640 millones van a estar destinados directamente acá en la región de Antofagasta, con más recursos para fortalecer la vigilancia, la fiscalización, el control que se realiza en los pasos fronterizos, las carreteras, los buques y los contenedores marítimos. No queremos que la droga siga avanzando”, expresó el Presidente, agregando que “no queremos delincuentes y a ellos los vamos a perseguir, no importa cuál sea su nacionalidad, pero acá no vamos a estar exportando delincuencia”.

Finalmente, en materia de salud, Boric se comprometió a avanzar en que Calama cuente con un “centro oncológico en los terrenos del antiguo hospital”.

“Calama tiene su encanto, es una bonita ciudad”

El Presidente aprovechó la oportunidad para destacar las cualidades de Calama. “A mí me sorprende mucho, Calama tiene mala prensa, y yo no había venido a Calama, era una de las ciudades que no conocía en Chile y me decían ‘mmm, no vayas’ y yo...Bueno, vinimos y me gustó Calama, tiene un encanto Calama del cual tienen que estar orgullosos. Es una bonita ciudad”, indicó.

“Queremos que estén orgullosos de su comuna y que su gente se quede acá y pueda hacer su vida acá incluso en los momentos difíciles”, agregó el Mandatario.

Boric cerró asegurando que “quiero que Chile se sienta orgulloso de Calama, porque Calama nos da demasiado y le hemos dado muy poco. Calama le da demasiado a nuestro país y le he hemos dado muy poco”.