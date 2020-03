Representante de la OMS en Chile: La cuarentena total no es recomendable

“Definitivamente no recomienda la OMS medidas de limitación del movimiento indiscriminadas por dos razones: primero porque tienen un efecto corto y segundo porque no se pueden sostener, muchas veces, porque la gente las incumple y porque la gente no puede subsistir con esas medidas”.

Eso señaló el doctor argentino y representante OPS/OMS para Chile, Fernand Leanes, al referirse a la medida de cuarentena total para el país.

En entrevista con Mega, Leanes señaló que la medida es “tentadora, pero no resulta".

“Esta medida genera un sentido común equivocado y es muy seductora, es muy popular. En varios países se está aplicando y en los primeros días la gente la acepta bastante. Hay que aprovechar esa aceptación que tiene la gente por este tipo de medidas tan drásticas para hacer mayor hincapié y mayor autoexigencias en lo que es la detección de casos sospechoso, el diagnóstico, el aislamiento y el rastreo de positivos, además del tratamiento”.

“Estas medidas se tienen que tomar cuando tienes un número de casos muy altos, o presumes que tienes un número de casos muy altos, y se tienen que tomar por sectores, se tienen que tomar de manera racional. Tienes que ver cuál es la situación del país. No puedes decir porque Argentina lo hizo, yo lo voy a hacer. También comparan con Corea del Sur. Son realidad muy distintas”, añadió.

La cuarentena total ha sido una medida solicitada por algunos sectores. Por ejemplo, 56 alcaldes -de distintas comunas del país- enviaron una carta destinada al Presidente Sebastián Piñera, al Congreso y al mundo político pidiendo la cuarentena total. Esta idea ha sido rechazada, por ahora, por el Ejecutivo.