Robo en Brinks de Rancagua: Tohá afirma que dos de los detenidos están en estado grave tras enfrentamiento

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó la tarde de este viernes el robo que sufrió una sucursal de la empresa de valores Brinks en Rancagua, valorando la rápida respuesta policial que permitió la detención de 13 delincuentes y la recuperación de 10 vehículos que participaron del atraco. Además, confirmó que dos de los cuatro detenidos heridos se encuentran en estado grave.

Durante su gira por Vallenar, en la Región de Atacama, la secretaria de Estado entregó detalles respecto al robo ocurrido en la Región de O’Higgins.

“El día de hoy se provocó a mediodía este asalto de características muy graves en la ciudad de Rancagua. Se tomó conocimiento de esto porque los asaltantes como parte de su estrategia, prendieron fuego a varios vehículos. Cuatro vehículos fueron incendiados con el objeto de impedir la llegada de Carabineros en su huida”, detalló la ministra Tohá a 24 Horas.

En ese sentido, la titular de Interior señaló que “lo que asaltaron es una oficina de la empresa Brinks que se dedica al traslado de valores. Sacaron una cantidad que todavía no ha sido informado de la empresa de dinero, pero se sabe que es una cantidad alta. Sin embargo, en la huida hubo una respuesta policial muy fuerte, muy rápida, que permitió que este conjunto de vehículos –había muchos vehículos involucrados en el asalto– se interceptaron mucho de ellos. Hay más de 10 vehículos que se lograron captar y sacar de circulación y que se detuvieran a varios de sus pasajeros. Hay 13 detenidos en el marco de la investigación”.

Ministra del Interior, Carolina Tohá. Aton Chile

Asimismo, se detalló que “hubo intercambio de balazos entre la policía y los asaltantes. Cuatro de los asaltantes están heridos. Dos de ellos están en una condición grave”.

Al respecto agregó que “hay cuatro heridos, pero de ellos dos son de gravedad. Los heridos son todos parte de los asaltantes, no hay carabineros heridos, no hay trabajadores de la empresa heridos, solamente los asaltantes, ni tampoco terceras personas. Como esto fue un intercambio que se dio en la vía pública, puede suceder a veces que haya víctimas que no tienen participación, pero no se ha registrado nada de eso, afortunadamente. Los dos heridos de gravedad, no tenemos más que informar que están siendo atendidos en los centros de salud y esperar que se recuperen para que se presenten ante la justicia y respondan por sus delitos”.

Sin embargo, pese a la rápida respuesta policial, se afirmó que Carabineros trabaja en dar con el paradero de otros vehículos que huyeron desde el lugar.

“Lo que quisiera destacar en este momento, porque el procedimiento está en pleno desarrollo, ellos están detrás de otros vehículos que participaron del asalto, porque al menos dos vehículos huyeron y al menos una parte del botín se la lograron llevar, todavía no sabemos qué parte ni qué cantidad de dinero es”, reveló Tohá.

Respuesta policial

Durante el punto de prensa ofrecido desde el norte del país, la ministra Tohá aprovechó de destacar el trabajo policial en este caso.

“La respuesta policial en este caso fue notable. Asaltos de este tipo hemos conocido en el pasado (…) pero acá la forma en que se respondió y la coordinación que hubo permitió una actuación muy rápida. A los pocos minutos del asalto ya teníamos detenidos (…)”, afirmó la ministra del Interior, agregando que la expedita respuesta permitió recolectar pruebas en el acto.

“Del grupo de asaltantes que están detenidos, de los 13 están todos identificados, menos uno. Son todos chilenos. Sobre los antecedentes de ellos todavía no tengo más información, pero hay rumores que han circulado durante el día que vinculan a algunas personas que han tenido antecedentes en otros delitos”, dijo Tohá.

“Las nacionalidades de las personas es que son todas chilenas, pero quiero recordar que esta banda tiene otros participantes que todavía no se detienen y todavía no podemos descartar quiénes sean esas personas ni sus nacionalidades” agregó.

Consultada respecto al poder de fuego que portaba la banda delictual, la ministra Tohá sostuvo que “es parte de lo que tenemos que investigar. Cuál es el historial de estas personas, qué participación han tenido en otros delitos”.

“Cuando se asalta empresas de valores estamos hablando de cantidades de dinero mucho más altas de lo que habitualmente incluye un robo y eso le da capacidad a quien organiza el asalto de convocar a grupos amplios de asaltantes y normalmente se asocian varias bandas para desarrollar acciones de este tipo”, deslizó la ministra respecto a la composición del grupo.

“Lo importante es que esta asociación que logró involucrar más de 10 vehículos, más de 20 asaltantes, la policía fue más capaz de actuar y de responder y de impedir de que salieran adelante con su propósito”, agregó.

“Me imagino que en la ciudad de Rancagua hay mucha conmoción por esto, en el país hay mucha conmoción por esto, cuando hay un grupo de asaltantes de esta magnitud con ese poder de fuego y esos vehículos, es muy inquietantes para todos, pero quisiera dar una señal del valor que tiene la respuesta policial en este caso y de cómo ha ido mejorando la capacidad de responder a grupos de esta magnitud y de no permitir que se salgan con la suya”, dijo Tohá y ejemplificó con el trabajo policial en los casos de los tres carabineros asesinados en Los Álamos (en la Región del Biobío, en abril pasado), las matanzas en Quilicura y Lampa; el secuestro del empresario de Rancagua y otros.

“La justicia, la Fiscalía, el trabajo de las policías, los recursos entregados, las leyes que se han aprobado, han permitido dar con los culpables y llevarlos ante la justicia. Incluso en los casos que han huido de Chile. Los hemos seguido y en este caso va a ser así también”, manifestó la autoridad.

¿Más participantes?

Desde Carabineros y la Fiscalía de O’Higgins se ha señalado que durante el robo hubo una participación de una veintena de personas. Al respecto la ministra Tohá no descartó que otros sujetos hayan aportado para concretar el robo.

“Cuando hay asaltos de este tipo, con este nivel de recursos, hay muchas personas que participan que no están en los hechos mismos, pero han tenido colaboración de distintos tipos, entregando algún antecedente para facilitar el robo, pero eso está a cargo de la fiscalía, sacar adelante los antecedentes que permitan aclarar todas esas vinculaciones que pueda haber”, señaló.

Rancagua, 16 Agosto 2024. Asaltan empresa Brinks en Rancagua. Daniel Gajardo/Aton Chile

Asimismo, confirmó la presentación de una querella desde el Ministerio del Interior. “Siempre en este tipo de delitos, de esta gravedad, el Ministerio del Interior participa activamente en los procesos investigativos a través de querellas, más allá del trabajo de oficio que realiza la Fiscalía”, confirmó Tohá.

“La policía calcula que la mayoría del botín se lo llevaron las personas que huyeron, por eso es importante encontrarlos para recuperar el dinero”, añadió.