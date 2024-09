Exfiscal Sabas Chahuán apunta al registro de inhabilidades que prometió Valencia: “No lo ha hecho”

El exfiscal nacional, Sabas Chahuán, en conversación con Desde La Redacción de La Tercera, se refirió a situaciones que -a su parecer- deberían ser investigadas en la Universidad San Sebastián, algunas de las cuales se vinculan con el actual fiscal nacional, Ángel Valencia.

Si bien, en todo momento, Chahuán aseguró que no está “involucrando en algún hecho ilícito” a Valencia, manifestó que debe “haber total transparencia” en la institución.

En ese sentido, se remontó a la época en que el Estado debía definir al nuevo timonel del Ministerio Público. “El fiscal nacional, cuando fue, no sé si a la Corte Suprema en el proceso de elecciones, o el Senado, prometió que iba a hacer un registro de inhabilidades (…) no lo ha hecho”, sostuvo.

Por otra parte, recordó la cuestionada fotografía que se divulgó en la prensa, donde se ve al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, sentado en un comedor junto a Valencia, mientras sobre la mesa reposaban copas y botellas de vino.

“En ese proceso aparece esa foto que, según dicen los medios, que también hay que investigarlo, la habría tomado Manuel Guerra, porque ambos a la sazón, tanto Valencia como Guerra, eran académicos de la Universidad de San Sebastián”, indicó.

Siguiendo en su relato, Chahuán expuso: “El que nada hace nada teme”.

Por otra parte, apuntó a los vínculos de la cónyuge de Valencia con la Universidad San Sebastián, casa de estudios que ha estado bajo la lupa la última semana luego que se revelara el millonario sueldo de $17 millones que recibía la exministra de Educación de Piñera y candidata para la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos.

La universidad, además, ha recibido cuestionamientos por poseer a varios exministros -principalmente de derecha- como docentes.

“Hay que investigarlo, yo no estoy involucrando al fiscal nacional en algo ilegítimo, pero también es cierto que su cónyuge era funcionaria de la Fiscalía Nacional, y cuando él fue elegido fiscal nacional, se hizo una consulta, reclamó a la asociación de funcionarios en su momento, y se hizo una consulta de si podía seguir trabajando ella en algún lugar, y al final, no sé qué contestó la Contraloría, pero ¿dónde está trabajando la señora del fiscal nacional? En la Universidad de San Sebastián. No sé si ahora todavía, pero hace algún par de meses sí”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “hay que investigar todas estas ramificaciones para que no quede ninguna duda”.

“La Fiscalía del Ministerio Público es una institución fundamental del país. O sea, ¿quién persigue a los delincuentes? Entonces, hay que hacerlo prístino y diáfano”, sostuvo.