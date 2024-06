Santiago decreta cierre de parques O’Higgins y de Los Reyes y prepara centro comunitario como albergue por lluvias

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, encabezó una reunión de Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para definir el funcionamiento del municipio de cara a las intensas precipitaciones que se espera caigan en la capital, ordenando el cierre de los parques municipales y, además, definiendo la preparación del centro comunitario Carol Urzúa como posible albergue.

Durante la reunión también concurrió el comandante de Carabineros, Claudio Pávez, de la Prefectura Central; el comandante Piero Tardito del Cuerpo de Bomberos de Santiago; la subdirectora de Protección Civil y Emergencia, Ana Luisa Yáñez, además de todos los directores y directoras municipales.

“La idea de esta instancia es articular un trabajo conjunto, coordinado y ordenado para disponer de los recursos municipales y actuar para ayudar a nuestros vecinos y vecinas que se vean afectados producto del frente de mal tiempo que afectará nuestra ciudad”, señaló la alcaldesa Hassler.

Entre las medidas de la autoridad comunal, se decretó el cierre del Parque O’Higgins y del Parque de Los Reyes, debido al riesgo de la caída de árboles producto de las ráfagas de viento previstas para la ciudad. Asimismo, se suspenderá el uso de la multicancha del centro comunitario Carol Urzúa, en el caso que deba usarse el espacio como albergue.

La Municipalidad de Santiago también informó que se reforzará la respuesta en todos los canales de comunicación municipales, para que la comunidad pueda efectuar alertas respecto a la afectación que cause la lluvia. Además, se dispuso de máquinas retroexcavadoras, bobcats o minicargadores, camiones hidrojet para atender a los vecinos.

“Nuestro municipio ha generado un trabajo preventivo con la limpieza de los sumideros de la comuna, con contratación de servicios especiales como el camión hidrojet para atender distintos anegamientos que pueda haber”, señaló la alcaldesa Hassler, quien agregó que “estamos también con la disposición de acompañar a nuestros vecinos y vecinas con sacos de arena, con cortes de nylon. Así que todo el municipio de Santiago está a disposición de nuestra comunidad. Pueden contactarnos por aquello”.

La alcaldía también hizo un llamado a la población a no saturar los sistemas eléctricos de sus viviendas, a despejar las hojas de los sumideros y no salir de las casas de no ser necesario.

También se dispuso de variados canales de comunicación para dar cuenta de una emergencia. La municipalidad informó que estos el fono Aló Santiago 800 20 30 11, el número de emergencia 1406, los correos electrónicos centralemergencia@munistgo.cl y aseo@munistgo.cl, las redes sociales del municipio y también el link https://serviciosweb.munistgo.cl/alumbrado/ para emergencias en el alumbrado público.