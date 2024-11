Senado ratifica decisión de la Cámara: niega recursos al Minsal para terapias hormonales a menores por disforia de género

El pasado 14 de noviembre, y en el marco de la votación de la Ley de Presupuestos, la Cámara de Diputados visó un grupo de indicaciones que prohibían al Ministerio de Salud financiar terapias hormonales en menores de edad para el tratamiento de la disforia de género.

Y esta jornada, el Ejecutivo intentó -sin éxito- reponer el financiamiento para este ítem en el Senado, luego de que parlamentarios de oposición no dieran la unanimidad para el ingreso de una indicación -aunque estaban de acuerdo con su contenido- que buscaba reestablecer los fondos solo en caso de que estos tratamientos fuera aprobados por los padres de los menores afectados. Los senadores que no estuvieron de acuerdo con votarla destacaron que no era parte del paquete acordado con el Ejecutivo y que la iniciativa se estaba presentado fuera de plazo.

Minutos más tarde, se rechazó otra moción del gobierno que eliminaba la glosa aprobada por la Cámara. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, había llamado a votar la iniciativa para poder reponer en la comisión mixta la misiva que no alcanzó a ingresar esta jornada.

El debate

En el marco del debate por las indicaciones, se procedió a la votación de una iniciativa presentada por los demócratas Matías Walker y Ximena Rincón, con el apoyo del senador -Felipe Kast (Evópoli), la cual señalaba que se “deberá garantizarse el derecho preferente de los padres y o madres, o de sus representantes legales, para decidir sobre dichas terapias o procedimientos. En caso de negativa, el tribunal de familia competente podrá intervenir y conocer del asunto”.

Al respecto, el senador Walker sostuvo que “esta indicación ha sido conversada y concordada con el Ejecutivo. Asimismo, es importante señalar que no incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad señaladas. No altera la administración financiera del estado, ni determina funciones específicas. (...) Nuestra propuesta no busca determinar la destinación o uso de estos recursos, por el contrario, buscamos sustituir una indicación aprobada por la Cámara que prohíbe los tratamientos y terapia hormonal en caso de disforia de género (...) Consideramos que un tema tan sensible como este no puede resolverse a través de una prohibición absoluta, ni tampoco puede quedar sujeto a la discrecionalidad de la persona a cargo”.

Tras esto, el secretario del Senado sostuvo que el Ejecutivo había ingresado una nueva indicación, la cual removía la referencia a los tribunales de justicia y dejaba el tema únicamente en manos de los padres de los menores afectados.

En ese momento, solicitó la palabra la senadora UDI Luz Ebensperger, quien destacó que “cuando al Ejecutivo se le ha ampliado el plazo para indicaciones se ha ido dando la unanimidad. (Pero) acaban de decir que acaban de ingresar esta indicación, que no ha habido acuerdo unánime en la sala para que se agregue. Ayer el acuerdo para ingresar las indicaciones fue respecto, valga la redundancia, al acuerdo alcanzado, que nada decía sobre esta materia. Por lo tanto, esa indicación, presidente, está fuera de plazo”.

En ese momento, el secretario sustuvo que ayer martes, cuando se dio lectuea al acuerdo, no se abrió un plazo específico para las indicaciones.

A continuación, el senador Felipe Kast idicó que “no entiendo cuál es el problema de que se acepte una indicación que lo que hace es mantener idéntica la indicación anterior (...) Entonces, realmente creo que estamos teniendo una discusión media falaz, y que de hecho lo único que hace adicionalmente es eliminar los tribunales de justicia, o sea, permite que solamente sean los padres los que decían, que además es la bandera que hemos defendido nuestro sector históricamente”.

Contraatacó el exrepublicano Rojo Edwards, quien señaló que el martes “el secretario dijo específicamente cuál eran las materias del acuerdo y esto no estaba. Y también se vieron los números de las indicaciones que estaban (...) Personalmente no he dado el acuerdo para que esté y no era parte del acuerdo y me gustaría saber si es que hay otras indicaciones que están en la misma situación, porque esto francamente está completamente fuera de todo lo que se habló y, por lo menos, yo estuve toda la sesión así que yo quiero que se me que me diga (...) con qué otras indicaciones está pasando esto, porque esto es pasar gato por liebre”.

Ante esto, el vicepresidente del Senado, Matías Walker, le señaló a Edwards que “esto es una fórmula que pretendía zanjar el problema, tal como lo explicó muy bien el senador Felipe Kast, porque lo que había discrepancia, sobre todo, era respecto de la resolución supletoria de los tribunales de justicia, en caso de negativa de los padres. Esta indicación, como dijo el senador Kast, resuelve ese problema, porque si no hay autorización de los padres, no hay terapia hormonal en el caso de los menores de edad”.

Entonces tomó la palabra el senador Iván Moreira (UDI), quien indicó que “no se trata esto de majadería por tratar de obstaculizar las cosas y yo quiero decirle con todo respeto y cariño al senador Kast de que no es no es excusa usar el reglamento. Este reglamento es para que haya orden, para que clarifique las cosas, ¿Qué quiero decir? Esto genera un precedente en el futuro (...) Este reglamento hay que respetarlo, y yo quiero decirle que el Ejecutivo habló de cinco indicaciones con un grado de acuerdo para solucionar los problemas que habíamos hablado (...) y esto de que se está hablando ahora no corresponde”. En este sentido, destacó que para aceptar la moción del Ejecutivo se requería unanimidad, la que él no estaba dispuesto a otorgar.

Ante esto, Walker recordó que había otras indicaciones del Ejecutivo ingresadas durante la jornada pata otras partidas presupuestarias, las que habían sido solicitadas de forma transversal por varios senadores, para resolver temas de admisibilidad. “Entonces, si este va a ser el criterio y este va a ser el procedimiento, tampoco vamos a poder votarlas”, sostuvo.

Por lo mismo, indicó que, por no alcanzarse un acuerdo, se votaría la enmieda original ingresada por él junto a la diputada Rincón. “Se intentó llegar a un acuerdo y si no hay acuerdo, cada uno será responsable de su decisión”, manifestó.

Tras esto, se realizó la votación, en que la admisibilidad de la enmienda fue rechazada por 22 votos contra 20.

Indicación para eliminar glosa de la Cámara

Momentos más tarde, llegó el turno de votar otra indicación del Ejecutivo sobre el tema, la cual fue planteada para eliminar la glosa aprobada por la Cámara.

Al repecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó que “esta indicación del Ejecutivo fue planteada inicialmente para eliminar la glosa sobre la misma materia que discutimos previamente sobre el tratamiento de las terapias hormonales, porque fue aprobada en la Cámara de Diputados a partir de una iniciativa parlamentaria y nosotros la consideramos inadmisible”.

En este sentido, sostuvo que “si nos atenemos a la votación que acabamos de tener hace hace un rato atrás respecto del la alternativa para esta glosa, si nos atenemos a la votación de la mayoría de esta sala, tendríamos que respaldar la posición del Ejecutivo, porque si esa era inadmisible, esta obviamente también tendría que serlo. Ahora, si esta glosa se elimina aprobando la indicación del Ejecutivo, el Ejecutivo está disponible para presentar en la comisión mixta el texto que ya se discutió previamente, pero que como Ejecutivo no pudimos patrocinar porque no hubo la unanimidad para hacerlo en esta sala.

Tras esto, el senador Rojo Edwads solicitó una clarificación de parte del Ejecutivo. “La información que tenemos nosotros es que los padres y madres que no están de acuerdo con los tratamientos hormonales, que son tratamientos hormonales que son experimentales porque no tenemos claridad de qué lo que pasa, cuáles son los efectos secundarios, pueden ser declarados ‘padres resistentes’ y denunciados judicialmente”, con lo que obligarían a someter a los menores a los tratamientos. “Me gustaría que me digan si eso no ha ocurrido nunca y si todos los tratamientos han sido aprobados por sus padres y por sus tutores”, añadió.

Como respuesta, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aclaró que “en Chile no se permite ningún tratamiento médico a un menor sin el consentimiento de los padres, ningún tratamiento, ni hormonas, cirugías, nada se puede hacer en un menor sin el consentimiento escrito de los padres. Eso está en la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes que a nosotros nos rige. (...) Por eso estuvimos de acuerdo con la indicación, porque ratificaba algo que es ley”.

Aun más, la titular del Minsal destacó que “aquí lo que hay es una confusión con otra actividada que es Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género, que no es un tratamiento médico, es un acompañamiento sicosocial donde trabajan sicólogos y trabajadores sociales en un acompañamiento a los niños que pueden tener disforia de género, que si se puede presentar desde una niñez temprana, pero no incluye medicamentos”.

Tras esto, el senador Felipe Kast indicó que “me sorprende que hayamos votado en contra de una indicación que lo único que hacía era eliminar todo tipo de noticias falsas que se dan cuenta en las redes sociales tratando de incitar de que aquí no se le pediría el consentimiento a los padres. Somos nosotros los que hemos defendido que en cualquier tema, tanto médico como educacional son los padres los que tienen que decidir, porque son los que velan por el mayor interés de los niños. Aquí agrega que ni siquiera los padres lo pueden decididir por sí solos, tiene que ser con un médico”.

Agregó que de no aprobarse la moción, se apoyaría un trato discriminatorio, ya que solamente aquellas personas que cuenten con recursos podrían financiar tales tratamientos.

Pese a estos llamados y aclaraciones, la indicación del Ejecutivo fue rechazada por 19 votos a favor y 22 en contra, quedando sin financiamiento este ítem en el Presupuesto 2025.