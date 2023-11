Senador Juan Luis Castro y aplicación del fallo GES: “Algunas isapres, no todas, están en una situación más riesgosa”

Este miércoles, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro (PS) abordó en Radio ADN la actual situación de las isapres ante la inminente aplicación del fallo GES.

Al respecto, y consultado si esto complejiza aún más la situación de las isapres, considerando también que a esto se suma el fallo de la Suprema sobre la tabla de factores y la tramitación de la ley corta, el parlamentario fue claro en indicar que el fallo de agosto por GES “era de ejecución inmediata”.

“Entonces esto iba a ocurrir sí o sí”, afirmó. “Es cierto que algunas isapres, no todas, algunas, están en una situación más riesgosa. Por ejemplo, hay algunas que subieron sobre el 100% la prima GES. Eso es un hecho, no voy a nombrar aquí isapres, pero hay algunas que se descuadraron, y obviamente les va a afectar su ingreso porque es una rebaja muy sustantiva la que van a tener que hacer. Otras no, otras bastante poco, que son de escenario desigual dentro de las isapres”.

En promedio, recordó, los números indican que bajaría un 12% el nivel de ingreso o cotización mes a mes de las isapres.

En cuanto a si esto es un quiebre inminente, Castro indicó que para aquello ocurra las isapres tienen que declarar la necesidad de intervención con un plan de ajuste, “y para eso se requiere ciertos indicadores objetivos”.

“No basta aquí decir, ‘yo estoy en quiebra’, tienen que tener indicadores de patrimonio, liquidez, en fin, garantía. En este minuto ninguna isapre tiene en duda esos indicadores”, afirmó.

Tras la ejecución de este dictamen, sin embargo, indicó que “ahí podría venir un problema”. Esto, considerando que tras la aplicación del fallo GES se viene la ley corta y el fallo de tabla de factores.

“Esto adelanta de alguna manera una situación de desfinanciamiento, especialmente de algunas isapres. No es un fenómeno generalizado, ojo con eso, y eso es lo que se va a tener que empezar a ver y observar probablemente, o en diciembre, o a contar de enero”, detalló, ya que en esa fecha es cuando las aseguradoras comenzarán a notificar a todos los empleadores cuáles son los precios corregidos de las primas GES de cada afiliado y los empleadores lo incorporarán en sus planillas de remuneraciones.

En cuanto la ruta legislativa que han definido para la ley corta, la cual entrará en vigencia en mayo y se encuentra en primer trámite, Castro aseguró que esta “no es mágica” para poder evitar acciones de eventual quiebra de este tipo, pues no tiene esa facultad.

“La ley va a permitir una transición, digámoslo, o que las propias isapres se vayan transformando a seguros complementarios en el tiempo -algunas ya los tienen- pero la crisis financiera y la judicialización que tienen las isarpres es un fenómeno que ha ocurrido en paralelo a la ley corta, y la ley corta no puede superponerse a esos fallos judiciales, como algunos alguna vez creyeron que la ley podía ser milagrosa, no lo es, ni tampoco la ley fabrica subsidios del Estado a las isapres, no, eso está fuera del margen”, afirmó.

“Lo que sí nos interesa es que se pueda dar sostenibilidad hasta donde sea factible, se puedan generar condiciones para que nadie interrumpa su atención”, añadió.

En esta línea, y consultado sobre el riesgo de insolvencia que pueden correr las isapres con esto, el parlamentario indicó que una alternativa que se ha estado discutiendo es que se pueda tramitar el ICSA, que es un indicador que existe por ley que regula los precios base, de manera separada bajo otra ley miscelánea, y tener así un nuevo ICSA que pueda dar alguna alternativa antes de mayo.

“Pero todo es una hipótesis, porque eso tiene que definirlo el gobierno, si quiere echar a andar o no ese mecanismo, está por verse”, sostuvo.