Senapred entrega nuevo balance por temporal en norte del país: 17 recintos de salud que no están operativos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) hizo una nueva actualización de las afectaciones que dejó el sistema frontal en cinco regiones del norte del país, donde se registran 810 personas damnificadas y 1.152 albergadas.

Según el primer reporte del organismo de este jueves, la emergencia meteorológica aún afecta a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, registrándose 22 personas aisladas, además de 276 viviendas con daño mayor, 929 con daño menor y 97 en evaluación.

Además, hay 4.728 clientes sin suministro eléctrico en las cinco regiones, aunque Senapred precisa que estos cortes no necesariamente tienen relación con el sistema frontal.

En salud, 17 establecimientos no están operativos: 13 en Tarapacá, 2 en Antofagasta y 2 en Coquimbo. A esto se suman 9 recintos evacuados, seis en Tarapacá y tres en Antofagasta. El Hospital de Tocopilla permanece operativo, aunque con capacidad reducida por inundación en su primer nivel, principalmente en la Unidad de Diálisis.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación informó que se estableció la suspensión preventiva de las clases para este jueves y mañana viernes en los establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique en la Región de Tarapacá y para los colegios municipales de la comuna de Antofagasta, en la región del mismo nombre. Otras suspensiones dependerán de la decisión de cada sostenedor en vista de las condiciones de los establecimientos educaciones.

Detalle a nivel regional