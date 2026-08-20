Senapred entrega nuevo balance por temporal en norte del país: 17 recintos de salud que no están operativos
El Ministerio de Educación decretó la suspensión preventiva de las clases en los establecimientos del SLEP Iquique, en la región de Tarapacá, y para los colegios municipales de la comuna de Antofagasta.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) hizo una nueva actualización de las afectaciones que dejó el sistema frontal en cinco regiones del norte del país, donde se registran 810 personas damnificadas y 1.152 albergadas.
Según el primer reporte del organismo de este jueves, la emergencia meteorológica aún afecta a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, registrándose 22 personas aisladas, además de 276 viviendas con daño mayor, 929 con daño menor y 97 en evaluación.
Además, hay 4.728 clientes sin suministro eléctrico en las cinco regiones, aunque Senapred precisa que estos cortes no necesariamente tienen relación con el sistema frontal.
En salud, 17 establecimientos no están operativos: 13 en Tarapacá, 2 en Antofagasta y 2 en Coquimbo. A esto se suman 9 recintos evacuados, seis en Tarapacá y tres en Antofagasta. El Hospital de Tocopilla permanece operativo, aunque con capacidad reducida por inundación en su primer nivel, principalmente en la Unidad de Diálisis.
Adicionalmente, el Ministerio de Educación informó que se estableció la suspensión preventiva de las clases para este jueves y mañana viernes en los establecimientos educacionales pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Iquique en la Región de Tarapacá y para los colegios municipales de la comuna de Antofagasta, en la región del mismo nombre. Otras suspensiones dependerán de la decisión de cada sostenedor en vista de las condiciones de los establecimientos educaciones.
Detalle a nivel regional
- Arica y Parinacota: En la ciudad de Arica se reportan 93 damnificados y 37 albergados; 31 viviendas con daño mayor y 30 con daño menor. Por su parte, en Camarones existen 57 damnificados; 30 viviendas con daño mayor y 22 con daños en evaluación. En total, la región registra 150 personas damnificadas y 37 albergadas, además de 113 viviendas con daños cuantificados y otras 22 en evaluación.
- Tarapacá: Es una de las regiones con mayor afectación. Iquique registra 408 damnificados y 46 albergados, con 102 viviendas con daño mayor y 869 con daño menor. Se suman damnificados en Alto Hospicio, Pozo Almonte, Camiña, Mamiña y Colchane. También existen cortes de tránsito en distintos puntos, incluido un socavón en la Ruta 504 y suspensión del tránsito en sectores de la Ruta 1.
- Antofagasta: La emergencia se concentra especialmente en la costa. Antofagasta tiene 608 personas albergadas, Mejillones 32, Tocopilla 377 y Taltal 7. Además, en Taltal se registra una persona fallecida y tres lesionadas producto de accidentes terrestres asociados a las condiciones meteorológicas. La región mantiene múltiples rutas cerradas por rodados, caída de material y escurrimientos, entre ellas tramos de la Ruta 1, B-700 y accesos hacia San Pedro de Atacama.
- Atacama: En Caldera se mantiene una remoción en masa producto de la activación de quebradas, con la cantidad de viviendas y personas afectadas todavía en evaluación. En Alto del Carmen hay 16 personas albergadas. Además, SENAPRED reporta activaciones de quebradas en sectores de Caldera, Tierra Amarilla y Copiapó.
- Coquimbo: La Higuera registra 4 personas albergadas y 23 viviendas con daño menor, mientras Vicuña mantiene 22 personas aisladas. También se reportan localidades aisladas en La Serena, cortes preventivos y problemas estructurales en rutas y puentes producto de activación de quebradas y socavones.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.