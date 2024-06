Sergio Micco y si el tiempo le dio la razón de que no hubo violaciones sistemáticas a los DD.HH. el 18-O: “Esa es una verdad que se va a terminar por imponer”

En términos simples, al exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos Sergio Micco le costó el cargo hablar de que las violaciones de derechos humanos en el estallido social no habían sido sistemáticas como habían querido plantear algunos sectores.

En 2022, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el abogado aseguró que en 2019 no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos. “Quienes pidieron la renuncia de mi persona en razón de mis planteamientos con respecto a que en Chile no había violaciones sistemáticas a los DD.HH., sí violaciones graves, pero no sistemáticas. (...) Hasta el día de hoy, no hay ningún informe internacional que lo diga, que acá hubo un plan concertado para atacar masivamente a la población civil pactando la impunidad”, dijo en esa oportunidad.

Sus dichos fueron cuestionados en la época. Pero pareciera que hoy alcanzan apoyo. Durante la noche del domingo, Consuelo Contreras, actual directora del organismo, señaló ideas similares en Tolerancia 0. “Yo creo que no hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos (...). Pero sí creo que fue generalizada”.

Micco, abogado de profesión, señaló en conversación con La Tercera: “Fue la mayoría del Consejo (del INDH) los que dijimos que no había violaciones de los derechos humanos, y hasta el día de hoy no aparece ningún indicio de que haya alguna política concertada por distintos agentes del Estado de realizar un daño masivo a la población. Más allá de si tuve o no la razón, yo creo que lo importante es que es una muy buena noticia para el país saber que nuestra democracia en las peores circunstancias, lo que vivimos a partir del 18 de octubre, que fue gravísimo, resistió y nuestras autoridades no se dieron a la tentación de reprimir ilegalmente contrario a los derechos humanos”.

¿El tiempo le dio la razón?

“Eso lo dices tú. Lo digo muy sinceramente. Porque uno está tan comprometido personalmente, y en su ego uno tiene que tener mucho cuidado que esto no te juegue una mala pasada. En la mirada larga, yo quiero que se diga primero que el Instituto Nacional de Derechos Humanos mantuvo su autonomía frente a brutales presiones, y junto con presentar tres mil querellas criminales contra agentes del Estado, nosotros dijimos acá no hay violaciones sistemáticas”.

¿Considerando eso, piensa que su salida del INDH fue injusta?

Los fundamentos que se dieron fueron equivocados. Se dijo que una de las responsabilidades con las que yo tenía que cargar era no haber dicho que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y eso hoy día claramente es un error, junto con que se criticó con que yo no declaraba que había presos políticos ni que había que desmilitarizar Wallmapu, que no había que refundar Carabineros. Y bueno, sí, todas esas tesis que las mantuve con la mayoría del Consejo, demostraron ser las justas y prudentes. Nosotros no nos sumamos a un proceso que puede haber terminado en la pérdida de nuestra democracia, esa esa la verdad. Y esa va a ser una verdad que se va a terminar por imponer. Chile estuvo a punto de perder su democracia” .

¿Le parece que las declaraciones que se hicieron en su momento fueron al fragor del momento?

Evidentemente. Cuando en un ambiente polarizado tú te dejas llevar por las pasiones, no tomas buenas decisiones porque no tienes una adecuada percepción de lo que está ocurriendo en la práctica, y eso fue lo que ocurrió. Yo recuerdo los matinales, recuerdo los videos de redes sociales. El 75% de chilenos y chilenas decían que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos. Y bueno, lamentablemente, muchos líderes políticos democráticos guardaron silencio. No es que hayan avalado lo que estaba ocurriendo, pero guardaron silencio.

Por lo tanto, sería el tiempo el que está avalando todo lo que está usted diciendo, ¿no?

Sí, hasta ahora. Porque eso es bien importante señalarlo. Los tribunales de justicia tienen que seguir investigando y si aparecen antecedentes nuevos habrá que evaluarlo en su momento. Lo importante de la declaración de la directora del INDH es que esos antecedentes no existen.

Respuesta de abogados

En conversación con La Tercera, abogados litigantes se refirieron a las implicancias legales de los dichos de Contreras.

Por ejemplo, quien representó al fallecido expresidente Piñera, Samuel Donoso, señaló que, efectivamente, los dichos tienen “implicancias legales”. El profesional explicó que “si no hay violaciones sistemáticas, menos puede haber crímenes de lesa humanidad, que es lo que se imputaba al Presidente Sebastián Piñera”.

Por su lado, el abogado Eduardo Riquelme, quien representa en causas de lesa humanidad al exministro Blumel, al exsubsecretario Galli y al exintendente de Santiago Felipe Guevara, aseguró que los comentarios de la trabajadora social refuerzan lo que él mismo ha alegado en favor de sus defendidos. “Esta declaración refuerza lo que se ha señalado desde un comienzo, en el sentido de que no existe ningún fundamento fáctico para sostener que en Chile se cometieron delitos de lesa humanidad, en el entendido de violaciones masivas y sistemáticas en contra de los derechos humanos”.