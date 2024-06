Servel alista preparativos para primarias de este domingo: casi 3 millones de personas ya han consultado sus datos electorales

Hasta las dependencias del Liceo Mariano Egaña, en la comuna de Peñalolén llegó la mañana de este viernes el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, para realizar un simulacro de las elecciones primarias que se desarrollarán este domingo en el país.

En total serán 215 los candidatos que estarán en las papeletas para ganar un cupo dentro de sus pactos y así competir por un cargo en las próximas elecciones del 27 de octubre. De los candidatos, 209 participarán para competir por la alcaldía y seis para la gobernación.

Quiénes votan

Según indicó el Servel hace unos días, serán 60 las comunas que contarán con elecciones primarias este domingo, las cuales tendrán un carácter de voluntaria, es decir, no es obligatorio acudir a las urnas a sufragar. Eso sí, Tagle advirtió que deberán asistir a ejercer su labor quienes fueron seleccionados como vocales de mesa.

En total, serán tres los pactos electorales que participarán en las primarias:

Chile Vamos , compuesto por Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evopoli.

Contigo Chile Mejor , compuesto por el Partidos Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), Convergencia Social (CS), Revolución Democrática (RD), Comunes (COM), Partido Radical (PR), Democracia Cristiana (DC), Partido Por la Democracia (PPD), Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Liberal (PL) y Acción Humanista (AH)

Partido Social Cristiano e Independientes.

Tagle, explicó que en este proceso podrán votar personas independientes y afiliados a los pactos electorales que están haciendo primarias en cada comuna. En virtud de ello es que el padrón electoral considera que 4.884.660 personas podrán sufragar.

Por otra parte, las personas en cuyas comunas no se efectúen elecciones primarias no deberán acudir a ejercer su voto, además de “todas aquellas personas que estén afiliadas a partidos que no pactaron primarias para su comuna o región”, detalló el presidente del Servel.

Preparativos

Desde el Servel señalaron que 557 establecimientos están destinados a funcionar como locales de votación este domingo. Todos ellos ya están bajo custodia de las fuerzas Armadas (FF.AA.), según lo estipula la ley.

En cuanto a los datos electorales, se informó que hasta ayer jueves, 2.881.249 ruts distintos habían consultado su información en la web del Servel.

En esa línea, Tagle destacó la importancia de que “todos los electores estén bien informados sobre todo dónde deben sufragar y en qué mesa”, instando a que consulten sus datos en el sitio de la entidad.