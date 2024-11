Servel confirma recepción de denuncias tras acusaciones de José Antonio Kast sobre “intervencionismo electoral”

El presidente del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel) Andrés Tagle confirmó que han llegado denuncias al organismo, luego de que el fundador del Partido Republicano José Antonio Kast acusara al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), de “intervencionismo electoral”.

Las acusaciones del excandidato presidencial fueron en respuesta a declaraciones de Vodanovic sobre Francisco Orrego (RN), candidato a la gobernación de la RM. El jefe comunal, quien ha apoyado a Claudio Orrego -aspirante a la reelección en la RM- en esta ronda, aseveró que “los alcaldes tenemos una preocupación de poder sentarnos a trabajar a la mesa con alguien que nos ha insultado públicamente, que nos ha denostado, que se ha declarado abiertamente, por ejemplo, anticomunista, cuando hay alcaldes que democráticamente electos son del Partido Comunista”.

Ante esto, Kast acusó que “hace pocos momentos pude escuchar la intervención del alcalde Vodanovic y no fue una intervención llamando a votar, fue un intervencionismo político y eso tenemos que aprender a que no se hace el día de la elección”.

Al respeto, el presidente del Servel mencionó que han recibido siete denuncias. Sin embargo, declinó dar más detalles, debido a que se trata de denuncias que son competencia del subdirector de gasto electoral y propaganda del organismo.

“Es a él al que le corresponde estudiar esas denuncias, decidir si va a ser curso o no, y si le decide hacer curso, hacer un proceso administrativo sanatorio. Por lo tanto, yo no me quiero pronunciar, porque no nos corresponde, sería anular su facultad, y la facultad es exclusiva”, argumentó Tagle.

Sin embargo, reconoció que “hay una denuncia. Y por lo mismo hay una reserva sobre esos procesos, y como yo soy un superior, pero no tengo facultad en ese tema, prefiero pasar de dar una opinión de eso”.

“Ahora, uno siempre llama la civilidad a los candidatos de tratarse correctamente, y eso es mucho mejor, un buen trato entre todos ellos, que ciertas descalificaciones si las subo, pero ya se juzgará eso en su momento”, cerró.