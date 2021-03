Siches por autorización del gobierno para permitir ritos religiosos en fase 2: “Siempre nos ha parecido mal estas presiones o lobbies y no mantener una coherencia (en el plan Paso a Paso)”

Esta mañana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches se refirió al estado actual de la pandemia - que en los últimos cinco días ha registrado cifras sobre los cinco mil casos diarios - y también a las próximas elecciones y los nuevos anuncios en cuanto al plan Paso a Paso dados a conocer en los últimos días.

Al respecto, la doctora calificó que el panorama actual del país en cuanto al nivel de contagio es “preocupante”, y que mayores medidas se debían tomar para enfrentar la pandemia.

“Nosotros lo manifestamos hace unas semanas ya con toda la comunidad médica después de varias semanas intentando insistir en introducir algunas medidas que pudieran mantener una coherencia en el plan Paso a Paso, sobretodo en la fase 2″, indicó a esta mañana en Tele13 Radio.

En este sentido, sostiene, todavía hay una tendencia al aumento de los casos, y eso se suma a un nivel de ocupación de camas mucho mayor al que vivimos en el invierno pasado. Es por esto, agrega, que es indispensable mejorar la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, ya que por ahora se ha potenciado la vacunación pero esto se ha dejado de lado.

“Los indicadores en esta materia tienen mucho que mejorar y lo que hemos conversado con la autoridad y las APS es que los recursos han sido erráticos en su entrega en el tiempo”, sostuvo.

En esta misma línea, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich sostuvo esta mañana en Radio Agricultura que el mes de marzo “se puede convertir en el peor mes de la pandemia”.

“Creo que es muy preocupante. Efectivamente el número de casos activos se acerca a los 50 mil, con una tasa de contagiosidad bastante mayor a uno, la positividad cuando se hacen cien test PCR, entre 7% y 8% resultan positivos y tenemos una gran demanda de camas UCI, que está obligando una reconversión de camas y ventiladores para lograr incluso más que las que tuvimos en el peor momento de julio pasado”, indicó.

A pesar de estas cifras, el ex titular de salud destacó que actualmente “se detectan más (casos) también”.

“En junio-julio no hacíamos 20 mil PCR al día y hoy día están llegando a más de 60 mil”, destacó. “Ya sea porque se detecta más o realmente estamos en un brote de contagiosidad muy severo, uno debería esperar que los números fueran más difíciles en los próximos días”.

“Ojalá hacer un plan Paso a Paso que recupere la legitimidad de la ciudadania”

En cuanto a la coherencia del gobierno en sus anuncios en el plan Paso a Paso, Siches indica que ellos como comunidad médica “esperan” que las medidas que son prohibidas, sean las de mas alto riesgo y las que están permitidas sean las de más bajo riesgo. Sin embargo, señala, “vemos con preocupación lo que ha pasado estos días”.

Específicamente, indica, lo que ocurrió el día de ayer, cuando una serie de personas - profesores y personal trainers de gimansios - fueron a protestar al mall Costanera Center, “con una aforo bastante extenso”, porque sus actividades habían sido suspendidas, mientras que otras, como los cultos religiosos en espacios cerrados, fueron permitidas tras la presión de la Conferencia Episcopal.

“Hay otras actividades que dentro de la coherencia - y nos pasó mucho con casinos, con cines y algunas de las flexibilidades del paso 2 - que no se entendió desde la perspectiva sanitaria cuál era la lógica (para permitirlos), y ahí hay una ventana de oportunidad de volver a analizarlo”, sostiene Siches.

En este sentido, indica, “ojalá hacer un plan Paso a Paso que recupere la legitimidad de la ciudadania” mirando todas estas aristas que se han planteado.

Según indica la Presidenta de Colmed, ellos “valoran mucho los cultos religiosos”, sobre todo en el sentido que de las personas “necesitan mantenerse apegados a sus ritos en un contexto tan hostil como el actual”, sin embargo, indica “quizás el timing y la forma de tener una carta del Episcopado y el gobierno retroceder una medida que había anunciado hace muy poco - cuando le esta planteando a la ciudadanía en general que hay que retroceder al confinamiento - no me pareció una movida muy acertada”.

En vez de esto, señala, hubiese preferido que se analizara mayormente, ya que hay muchos de estos grupos que no realizan cultos religiosos, “pero que tampoco les hace mucho sentido por qué hay actividades de menor riesgo que los propios cultos religiosos en espacios cerrados que se autorizaron en cuarentena que sí son factibles de realizar mientras ellos. que no tienen el poder del Episcopado, siguen siendo postergados”, indica.

“Siempre nos ha parecido mal estas presiones o lobbys y no mantener una coherencia dentro de la linea más institucional”, agregó. “No ocurrió solo con esto, ocurrió con los restaurantes, cines, con distintas actividades productivas en el propio verano. Si esto no va en un mismo paquete en donde actividades de similar riesgo no están permitidas, deja la sensación de arbitrariedad, y esto fragiliza el plan y fragilizarlo le quita credibilidad”.

“Lo mas probable es que avancemos a una etapa 1.5″

En cuanto al aumento de casos y las medidas que se podrían tomar, Siches indica que al igual que lo indicó el ex ministro de Salud Jaime Mañalich el día de ayer, “lo mas probable es que avancemos a una etapa 1.5, con restricciones mucho más limitadas en materia de horario de funcionamiento”, indica. Esto, como ocurrió en Punta Arenas, en donde se adelantó aún más su horario de toque de queda, para así “limitar las reuniones sociales fuera del horario laboral”.

En el tema de las elecciones, indica, junto con la Sociedad Chilena de Infectología lo que plantean mas que mover la fecha - pues se desconoce cómo estará la situación epidemiológica - es “crear las condiciones para elecciones seguras en este contexto de pandemia”.

“En esa línea, se nos preguntó mucho cuales eran las condiciones quizás no idóneas para no desarrollarlas”, explica.

Frente a este escenario, sostiene, “las únicas condiciones (para no llevar a cabo las elecciones) son condiciones muy muy extremas de colapso total de la red sanitaria”.

“Hemos planteado que si eso ocurre, lo mas probable es que Chile completo esté en condiciones de cuarentena total”, agrega. “Los parlamentarios deberían evaluarlo cuando dos semanas antes del proceso eleccionario haya una clara señal de que los casos no van a disminuir y la red sanitaria este utilizada en su expansión máxima sobre el 95%”, agrega.

De llegar a ocurrir este escenario extremo, indica Siches, “va a ser un momento crítico en donde no solamente no vamos a poder votar sino que el llamado va a ser a todos a no salir de la casa y limitar el funcionamiento total del país”.

En este sentido, indica Siches, actualmente “el único variable que no preocupa es Semana Santa, cuál va a ser la respuesta”, ya que el permiso de vacaciones aún no se retira y “entre las personas más se mueven, más se mueve el virus con nosotros”.