“Smishing”: PDI alerta por envíos masivos de un mensaje de texto que ofrece canjear puntos con un link fraudulento

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó una serie de recomendaciones para que la ciudadanía no se vea perjudicada a raíz del envío masivo de mensajes de texto en los que se suplanta a empresas ofreciendo canjes en sus programas de puntos.

Una serie de SMS con links fraudulentos se han estado enviando durante las últimas semanas, simulando promociones de aerolíneas y estaciones de servicio para acceder a credenciales bancarias de los destinatarios.

El comisario de la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, Alan Constela, explicó que esta técnica de estafa se denomina “smishing” y entregó varios consejos para no perder dinero a raíz de este engaño.

No ingresar al enlace

“Respecto a los mensajes de texto que reciben los usuarios de telefonía móvil, de forma masiva, esto se trata de una modalidad de delito denominada smishing, consistente en mensajes de texto que los ciberdelincuentes envían a los usuarios, acompañado de un link en el cual ofertan canjes de productos o artículos, en la cual tenemos que acceder o entregar nuestras credenciales bancarias, cuyo objetivo de estos ciberdelincuentes es hacerse de nuestras credenciales”, advirtió.

El comisario Alan Constela insistió en la recomendación de “jamás ingresar a estos links”, si la persona no lo ha solicitado o no es usuaria de la compañía. Recibir el mensaje de una empresa con la que no se mantiene vínculo, dijo, constituye obviamente una “alarma” que debe llamar la atención para, por ningún motivo, pinchar el enlace.

Constela precisa que “en caso de que la oferta sea muy tentadora”, lo que se debe hacer es visitar el sitio oficial de la empresa y verificar allí la información.

“En caso de ser víctima de este ilícito, recopilar el máximo antecedentes y concurrir a la unidad policial más cercana en que se encuentre la víctima y realizar la denuncia correspondiente”, sugirió.