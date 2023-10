Stand en feria de París: Mónica Zalaquett dice que es “evidencia” de que el gobierno no ve “un potencial de reactivación” en el turismo

Controversia generó la viralización de un video que muestra un stand de Chile de unos pocos metros cuadrado en una feria de turismo en París, Francia, y muy pequeña en comparación con el mayor despliegue de los otros países.

A pesar de que desde el gobierno explicaron que Chile decidió restarse de dicho evento, y que el cuestionado stand correspondía a la gestión individual de las empresas privadas de Cruceros Australis y Viva Latina Tours, las críticas han continuado.

La exsubsecretaria de Turismo, Mónica Zalaquett, se sumó a los cuestionamientos: “El video que evidenció lo que sucedió en la feria en París es lamentable, seguramente responde a la falta de presupuesto con la que cuenta la Subsecretaría de Turismo actualmente. Un presupuesto bastante menor al que teníamos pre-pandemia”.

“Esto evidencia que este gobierno no ve en el turismo un potencial para la reactivación económica de Chile. No ve en una industria que genera empleo, una industria que tiene un impacto en la economía local de casi todas las regiones de nuestro país una oportunidad”, agregó.

La exautoridad de gobierno, que ostentó el cargo en el segundo mandato de Sebastián Piñera, además apuntó que “los países de la región están invirtiendo cifras considerablemente mayores, precisamente porque han comprendido que el turismo es un motor de reactivación económica de nuestros países”.

Zalaquett planteó que “falta una gestión más minuciosa, aquí hay que trabajar con ProChile, con nuestras embajadas”, y criticó que en el stand el nombre del país estuviera escrito “Chili”: “Es legítimo tomar la definición, y sobre todo si no hay presupuesto, de no haber ido a la feria de Francia, pero lo que no puede suceder es que la imagen de nuestro país se vea vulnerada porque se mal utilizó el nombre Chile. Recordemos que los países nunca llevan traducción”.

“Nuestra imagen, que ha costado décadas construir, tenemos que cuidarla, y la Subsecretaría de Turismo tiene una responsabilidad en esto”, finalizó.

Explicación de Sernatur

De acuerdo al Servicio Nacional de Turismo, la ausencia de Chile en el evento responde a la decisión que se adoptó tras el plan de marketing para la participación de Chile en eventos internacionales de fomento.

Sernatur explicó que Chile participó del evento Top Resa en Francia en 2019 y que, por los lineamentos definidos por “un consejo consultivo para la promoción turística”, se restó de este evento, calificado por la autoridad como un encuentro de empresas turísticas del sector privado. “Esta es una feria B2B (modelo de negocio conocido como business to business específico para crear relaciones comerciales entre empresas)”.

La explicación de este hecho también fue respaldada por el gremio del turismo: “En el plan de marketing de este año se priorizó la participación en otras ferias, como la de Madrid, Berlín y Londres. Obviamente que sería importante participar en la de Paris, si bien apunta más a segmentos privados, pero para eso necesitamos incrementar sustancialmente nuestro presupuesto en promoción internacional”.