Subsecretaria Daza: “Vamos a tener que ver si las cuarentenas en verdad son una de las medidas más eficientes para contener la pandemia”

Este lunes la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se presentó ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que se encuentra analizando los actos que pudieren significar una “reducción injustificada” de las inscripciones de fallecimientos respecto de las defunciones efectivas, a causa del Covid-19.

Durante la instancia, la diputada Maya Fernández (PS) le consultó a Daza respecto a si la diferencia de 31 mil “nuevos” fallecidos que ocurrió durante el cambio de metodología en junio pudo haber afectado la toma de decisiones frente a la pandemia, como por ejemplo, a la hora de decretar cuarentenas.

En respuesta, la subsecretaria indicó que primero era importante destacar que esos 31 mil decesos “se reparten a todo el período pandémico”, es decir, no ocurrieron todos en un mismo día, y que con respecto a las cuarentenas, todavía no se puede saber qué medida es la más efectiva para combatir la pandemia.

“En relación a la medida de cuarentena, hoy día yo creo que vamos a tener que ver si las cuarentenas son en verdad una de las medidas mas eficientes para contener la pandemia”, sostuvo. “Sabemos que medidas que se han tomado en otros países desde un inicio, cuarentenas generalizadas en todo un país durante un periodo muy largo finalmente terminan produciendo impactos profundamente negativos. Vemos los rebrotes en Europa, en Argentina”.

Según indicó, “vamos a tener que esperar la evolución que va tomando” las medidas implementadas en cada uno de los países.

En esta línea, señalo que si bien se implementaron medidas estratégicas en el país como las Residencias Sanitarias, y el aislamiento focalizado, “sí evidentemente tuvimos que llegar a una medida extrema, como también lo ha declarado en los últimos días la OMS, que las cuarentenas a la población es una medida extrema que tiene que tomarse como última medida".

Esto, explica, porque tiene un impacto negativo en la población, "sobre todo en otras enfermedades que no están relacionadas en el Covid: Estamos hablando de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de salud mental”, indicó la subsecretaria.

“Hoy día lo que hemos visto, por ejemplo en Europa, que están implementando cuarentenas muy focalizadas en aquellos lugares, pero tampoco vamos a saber si esas medidas son las más óptimas”, señaló.

“¿Cuándo es el momento mas oportuno para implementar una medida tan extrema como la cuarentena? Creemos que todavía no hay información suficiente para poder decir, ‘este es el momento más oportuno en función del número de casos’. Este es un tema que hemos conversado largamente con el Consejo Asesor en función de las cuarentenas. Con respecto a eso, una medida que el Consejo Asesor de un principio nos planteó que no era una medida para ser tomada desde un primer momento”.

En esta misma línea, el ministro de Salud, Enrique Paris se había referido- durante la entrega del balance de hoy- a los rebrotes y cómo la OMS había indicado que último recurso debiera ser el confinamiento.

“Nosotros estamos de acuerdo con la OMS, la cuarentena es un arma ya de ultima ratio y creo que muchas veces las cuarentenas prolongadas no dan el resultado positivo, como lo hemos visto en otros países que han pasado a la delantera en la cantidad de contagiados y fallecidos, por lo tanto, llegar a la cuarentena para nosotros también es dificultoso y doloroso”.

Por otro parte, a la subsecretaria Daza le preguntó si no existían cifras que se entregaran de forma paralela a la Organización Mundial de la Salud, lo cual el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, quien también estuvo de presente en la sesión acompañando a la subsecretaria, descartó totalmente.

“A la OMS, quiero ser super claro, nunca se le ha enviado información distinta (...) Siempre se informó a la OMS lo que nosotros teníamos para informar, nunca hicimos una doble reportería. A la OMS no se le informó más fallecidos de lo que se informaban públicamente” sostuvo.

“Ahora, si ese informe que le mandábamos a la OMS era espectacularmente al principio, por supuesto que no, porque dependía del sistema que teníamos acá. Entonces probablemente el primer sistema de reportería le informó a la OMS un número que no es el óptimo porque no era capaz de capturar la totalidad de fallecidos como lo hacemos ahora. Nosotros siempre hemos informado los fallecidos que tenemos, ¿lo hacemos hoy mejor que antes? Sin duda", concluyó.

En cuanto a los antecedentes dados a conocer por la periodista Alejandra Matus, en donde por mayo de este año dio a conocer un exceso de fallecidos en base a datos del Registro Civil, Araos indicó que valoraba mucho su actividad. “En particular lo que hizo como aporte en esta pandemia es poner en tapete público el exceso de mortalidad”, explicó. Sin embargo, detalló, su conclusión era esperable.

“El exceso de mortalidad es algo que sucede siempre en una pandemia, por lo tanto predecir que va a haber exceso de mortalidad es como obvio, no es algo que sorprenda”, sostuvo. “Ella dijo algo que normalmente sucede. En segundo lugar ella planteó que había un exceso de mortalidad en marzo cuando efectivamente no lo había. El exceso de mortalidad en Chile recién se empieza a ver a fines de mayo”.

“En Chile nosotros comenzamos a observar el exceso de mortalidad recién a fines de mayo, y los datos sugieren que gran parte de ese exceso de mortalidad está explicado por coronavirus, y eso tiene sentido porque si miramos la trayectoria de ese exceso de mortalidad, desaparece en septiembre, por lo tanto en la medida que bajan los casos de coronavirus, baja la muerte relacionada por coronavirus, y se acaba el exceso de mortalidad”, explicó.