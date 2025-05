Subsecretaria Leitao tras primera sesión del Consejo de Seguridad en Valparaíso: “Aquí no hay marcha blanca, se sigue trabajando”

Durante la mañana de este viernes 9 de mayo se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Seguridad Pública y del Consejo de Prevención del Delito en la región de Valparaíso, instancia que contó con la presencia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao.

Tras la reunión, que contó con la presencia de diversas autoridades y organismos de seguridad, la subsecretaria se refirió a la realización de esta primera instancia señalando que “Aquí no hay marcha blanca, se sigue trabajando y se fortalece el trabajo de seguridad para nuestras vecinas y vecinos de nuestro país”.

Según mencionó Leitao esta “es la primera sesión luego de la aprobación y la instalación del Ministerio de Seguridad Pública que además se está desarrollando en tres regiones de nuestro país”, apuntando que “está el ministro Luis Cordero desarrollando la sesión en la comuna de Arica y está el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collao, en la ciudad de Concepción desarrollando también estos consejos”.

En la ocasión, la Subsecretaria destacó que “la nueva institucionalidad plantea dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública el poder establecer mesas de trabajo de coordinación, que están nombradas, que tienen una institucionalidad como son los comités ejecutivos, las fuerzas de tarea y las comités interministeriales”.

“Hay dos formas de funcionar que son indispensables para el trabajo de la seguridad como es establecer la interinstitucionalidad y la interoperabilidad y para ello el trabajo coordinado de las instituciones es fundamental", expresó.

En cuanto a los objetivos de la instancia, la subsecretaria detalló que uno de ellos es “poder darle insumos a lo que es la Política Nacional de Seguridad Pública que se aprueba cada seis años en nuestro país y que busca justamente establecer objetivos estratégicos comunes, nacionales y que tengan una bajada regional".

De acuerdo a lo que explicó Leitao, junto con la realización del Consejo Regional de Seguridad y el Consejo Regional de Prevención del Delito, también debe desarrollarse el Consejo Regional de Crimen Organizado, “pues son instancias distintas que de alguna manera conversan entre sí pero que tienen objetivos específicos y es también el mandato que tiene este nuevo Ministerio”.

Realización del primer Consejo de Seguridad en Valparaíso.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, que participó de la instancia, se refirió a los desafíos que enfrentan en materia de seguridad en la Región de Valparaíso señalando que “hemos hablado de incorporar por ejemplo a la Policía Marítima, a la Armada de Chile por supuesto. Cómo hacemos una relación muy estrecha respecto por ejemplo al combate del delito con la Región Metropolitana, con la cuarta región a propósito de las relaciones de cómo se mueve el delito en distintas zonas”.

“También cómo aterrizamos en nuestra región, las prioridades y los intereses por ejemplo en particular respecto del control, la fiscalización en las zonas de nuestros puertos”, agregó.

Finalmente según apuntó “hay un trabajo que se queda no sólo en los titulares, no sólo en generar la infraestructura, no sólo en generar las estructuras, sino que en ir aterrizando en la práctica y por lo tanto ya tenemos un mandato, el Ministerio de Seguridad y la Seremi de Seguridad en particular queda con una tarea bien ardua, bien tremenda, respecto de cómo vamos aterrizando con mayor detalle el trabajo que va a tener este Consejo en la Región de Valparaíso.”

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, señaló tras la reunión que “la seguridad tiene que ser un derecho y la seguridad es una tarea de todas y de todos. Llevar seguridad a nuestras comunidades, llevar seguridad a nuestros territorios significa también recuperar espacios públicos, no solamente infraestructura y equipamiento policial“.

“Todos tenemos que trabajar en función de precisamente restablecer la seguridad en nuestros territorios”, mencionó, agregando que “como gobierno regional y como gobernador regional estamos a completa disposición, somos de las instituciones que más recursos destinamos en materia de infraestructura y materia de equipamiento, tenemos una inversión muy vigorosa en materia de infraestructura y equipamiento policial, tanto con Carabineros de Chile como también con la Policía de Investigaciones”.