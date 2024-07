Sujeto fallece tras ser atropellado por hombre al que intentó robarle su camioneta en Puente Alto

Un sujeto falleció en horas de la noche luego de ser atropellado por el hombre al que intentó robarle su camioneta en la comuna de Puente Alto.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:50 horas, cuando el hombre se encontraba comprando sushi en calle Los Tijerales con Los Toros en su camioneta Ford Ranger, ocasión en que fue abordado por un grupo de aproximadamente cinco sujetos quienes lo intimidan con armas de fuego para que descienda del vehículo.

En este contexto, es que el hombre se niega a bajar del vehículo, mientras que su esposa si desciende de este y corre del lugar. El hombre no se percató de esta acción por lo que al no ver a su esposa inició un seguimiento de los sujetos, quienes huyen en el automóvil que se transportaban. Uno de estos no alcanzó a subirse al vehículo, por lo que es atropellado por el hombre.

Según se conoció, este habría fallecido instantáneamente en el lugar.

El Ministerio Público dispuso que la Brigada de Homicidios de la PDI se encargue de investigar los hechos.