“Tal vez me ha tocado uno de los períodos más duros como general director”: Yáñez entrega sentido discurso en misa por dos carabineros fallecidos

En la Parroquia Santa Rosa de los Andes, ubicada en la Plaza de Armas de la ciudad, se realizó esta mañana una misa de despedida de los dos carabineros fallecidos durante la noche del domingo, el suboficial Alejandro Andrés Guerrero Guerrero y el sargento primero Raúl Eduardo Villegas Ortiz, en Calle Larga, Región de Valparaíso. A la ceremonia asistió la ministra del Interior, Carolina Tohá; el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el general director, Ricardo Yáñez.

Esa noche, los uniformados fueron embestidos por un conductor ebrio que escapaba de un control policial. Dicho sujeto, identificado como Pedro Antonio Núñez Rodríguez, también perdió la vida en el lugar. Núñez Rodríguez contaba con seis detenciones por manejar con alcohol. Además, el sargento segundo Manuel Cáceres quedó gravemente herido.

Precisamente, ese punto fue criticado por el general Yáñez, quien cuestionó cómo un sujeto que había sido detenido en seis ocasiones podía seguir conduciendo. A la entrada de la misa, el jefe de la policía uniformada dijo: “Estoy absolutamente indignado, dolido, porque esta era una persona que llevaba seis detenciones por la misma conducta, una conducta criminal. Usar un auto como un arma es una conducta criminal”.

En un sentido discurso fúnebre, con la voz entrecortada, Yáñez afirmó: “Monseñor, quisiera tener la fuerza para en algún momento detener el tiempo. Pero no se puede”.

“Tal vez me ha tocado uno de los períodos más duros como general director. Tener que despedir a mis camaradas, a mis carabineros, es doloroso. No me imagino tener que estar en el lugar de sus familias”, continuó.

“Cuando Chile comenzaba a embanderar sus casas para recibir nuestro aniversario patrio, una tragedia nuevamente nos enluta. En nuestros cuarteles, el pabellón nacional se tuvo que izar a media hasta en señal de respeto y memoria porque nuevamente nos han arrebatado a dos compatriotas, dos chilenos, dos carabineros, dos esposos, dos dos padres, dos hijos”, agregó.

“Esa cobarde acción fue en realidad un ataque contra el país, y las consecuencias de esta irracional conducta la sentimos cada uno de los chilenos, porque matar a un carabinero es atentar contra el alma de nuestra patria”, continuó.

“Como general director, como carabinero, como chileno, esposo, padre e hijo no puedo callar ante una situación que nunca debió haber ocurrido. Porque la persona que mató a Alejandro y a Raúl, y que mantiene es estado grave al sargento segundo Manuel Cáceres, ya lo habíamos detenido, no una, sino que seis veces por conducir en estado de ebriedad y ocasionar lesiones y daños. Lo expreso desde la indignación, desde la rabia que muchas veces excede el uso de la razón. Pero no puedo evitar preguntarme cuántas veces más tenemos que detener a una persona para que no siga en la calle cometiendo delitos”, remató.

Asimismo, Yáñez anunció el ascenso póstumo para los dos carabineros: pasaron al grado de suboficial mayor.