Tensión en la mesa Covid-19: Los desencuentros entre Izkia Siches y Jaime Mañalich por el manejo de la pandemia

No fue uno, sino varios los intercambios que tuvieron el ahora exministro de Salud, Jaime Mañalich, y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en los poco más de cien días que van desde el primer caso confirmado de coronavirus en el país.

Aunque habían tenido roces anteriores, la dirigente del gremio sanitario se mostró dispuesta desde un comienzo para colaborar en el manejo de la crisis sanitaria que en ese minuto ya cobraba miles de muertes a nivel mundial y a un número muy superior de contagiados.

En una reunión en Palacio el 22 de marzo, de hecho, a la que asistieron representantes del mundo académico, científico y también algunos alcaldes, y en la que se acordó conformar una mesa asesora para el Covid-19, Siches, manifestó que “soy por superada todo tipo de controversias. Tenemos que trabajar de forma colaborativa, lo hacemos con altura de miras. Yo represento a toda la comunidad médica del país, a las sociedades científicas y expertos que nos han estado asesorando (...) Si le va mal al gobierno, nos va mal a todos”.

Sin embargo, a las semanas de esa declaración, y a medida que comenzaban a aumentar las cifras de contagiados en Chile, la jefa del Colmed señaló en una entrevista en Radio Pauta que preferiría que el liderazgo de la cartera de Salud, en medio de esta pandemia, la tuviera “alguien mucho más dialogante, pero quizá no es el mejor momento del cambio”. Porque, además, sostuvo, “más que tranquilizar, el ministro ha terminado empujando o motivando a algunos sectores a salir a una suerte de protestas”. Con eso, el ánimo ya empezaba a mostrarse más tenso y las críticas por el manejo del Ejecutivo tomaban más fuerza.

La polémica de mayo: “No podemos seguir hablándole a una pared”

Así se vio al menos en las semanas siguientes. Ya en mayo, luego de una reunión en La Moneda con Gonzalo Blumel, Siches manifestó que habían varias “debilidades” en la manera en que se estaba abordando la crisis sanitaria: en los seguimientos de los casos, en la entrega de los test diagnósticos y en las cuarentenas. En ese sentido, llamaba en ese entonces a que se tomara en consideración las recomendaciones de la mesa de expertos, y se estableciera una nueva forma para enfrentar la pandemia.

En esa oportunidad, además, se refirió a la desconfianza en las autoridades de gobierno por parte de la ciudadanía y que por eso le plantearon al Presidente Piñera “tener otra suerte de gobernanza. A mí no me sirve que el ministro de Salud (Jaime Mañalich) cambie el tono, yo necesito como representante de los médicos y médicas del país que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia”. Sobre eso mismo, aseguró que el comité asesor ha presentado una serie de recomendaciones que no fueron consideradas por el Minsal: “Nuestra participación en esa mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos tener una interlocución más directa".

Sus dichos fueron recriminados por el ahora extitular del Minsal, quien manifestó que “efectivamente hay sugerencias que son muy valiosas en nuestra opinión y que se han adoptado y otras por razones de factibilidad, o de confidencialidad, o por las razones que sean, no se han podido adoptar”. “Que eso genere una molestia en una persona determinada, porque quisiera que todo lo que sugiere o propone, sean buenas, regulares o malas ideas, sea adoptado por la autoridad, es algo que nadie puede pretender en el país”, agregó.

Ese episodio generó, además, la reacción del propio Presidente Sebastián Piñera quien sostuvo que “en estos tiempos de tanta exigencia, de tanta adversidad, es cuando más necesitamos unidad, colaboración, confianza, buena voluntad. Por lo tanto, creo que cualquier intento de debilitar a la autoridad sanitaria solamente puede perjudicar a nuestros compatriotas".

En otra oportunidad, Siches manifestó que pese a esto, que “nos hemos concentrado mucho en polémicas y no hemos logrado avanzar”.

Los gestos mutuos

Pero en medio de todos los episodios de distancia que ha hubo en estos meses, también han habido gestos. En abril pasado, la presidenta del Colmed recibió amenazas de muerte y violación en su correo electrónico, lo cual fue catalogado como hechos “cobardes e inaceptables por Mañalich”.

Cinco días después de ese episodio, en una situación similar, el exsecretario de Estado debió cerrar su cuenta de Twitter tras recibir amenazas contra él y su familia que consistieron en la publicación de sus antecedentes personales, como su dirección y la patente de su auto.

Minutos después, Siches publicó un mensaje en su red social donde expresó que “lamento que el Ministro Dr. Jaime Mañalich haya tenido que cerrar su cuenta de Twitter por agresiones y amenazas. Solidarizo con él y hago un llamado a toda la ciudadanía a debatir con respeto y trabajar por mantener un ánimo de colaboración y unidad”.