Izkia Siches realiza duras críticas a gestión del Minsal tras reunirse con Blumel: “Yo no sé en qué país viven las autoridades de Salud"

Duras críticas al gobierno en cuanto al manejo de la pandemia realizó hoy la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, luego de reunirse en La Moneda con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Siches afirmó que el Ministerio de Salud -a cargo de Jaime Mañalich- no está escuchado las sugerencias emanadas desde la mesa técnica.

“Espero el día de mañana tener una respuesta positiva por parte del gobierno frente al ofrecimiento que le hacemos como Colegio Médico de una segunda fase, una nueva forma de enfrentamiento de la pandemia, donde sí se consideren las recomendaciones del comité asesor, de la comunidad social, del Colegio Médico de Chile, entre otros”, dijo.

La reunión entre Blumel y Siches se da luego de que el martes Siches reclamara al titular de Interior no haber cumplido los acuerdos. En esa cita, Siches enumeró seis puntos en que, a su parecer, no se estaban haciendo las cosas de manera adecuada.

“Hoy día donde el propio ministro de Salud ha hecho referencia a la poca credibilidad que existe en el país a las autoridades gubernamentales, una buena forma de poder hablar en datos objetivos y recuperar la credibilidad de la ciudadanía, se lo hemos señalado al presidente y al ministro del interior, es contar con la información necesaria. Creemos que el Ministerio de Salud se ha empeñado en contener y retener la información solamente para ellos”, añadió hoy Siches.

Así, continuó: “A mí no me sirve que el ministro de Salud cambie el tono, yo necesito como representante de los médicos y médicas del país que haya un cambio en la forma de gobernar esta pandemia. Nosotros hemos presentado una serie de recomendaciones, el comité asesor ha presentado una serie de recomendaciones que no han sido acogidas ni implementadas. Y como colegio esperamos que eso ocurra. La forma colaborativa, la unidad que se nos ha pedido por parte del gobierno. Nuestra participación en esa mesa social es con el mejor ánimo, pero no podemos seguir hablándole a una pared, necesitamos tener una interlocución más directa”.

En esa línea, señaló que “hoy día hemos visto cosas tan disparatadas, como limitar las licencias médicas por casos sospechosos en 4 días, cuando en el país el resultado de estos exámenes se está demorando más que eso. Yo no sé en qué país viven las autoridades de Salud, que parecieran desconocer algo que hemos presentado en forma tan reiterativa. Como también el apoyo a los equipos de salud. Cosas tan básicas, como resolver quién cuida a los hijos e hijas de los trabajadores de salud, hoy día todavía no está resuelto”.

“Queremos colaborar como Colegio Médico, pero necesitamos de una vez por todas que el gobierno permita que colaboremos con ellos”, remató.