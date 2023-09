Tensión por los 50 años en el Congreso: Cámara recordó a diputados DD.DD. con ausencias de oposición y oficialismo fustigó a “cómplices civiles” con pancartas

Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputados rindió homenaje a Vicente Atencio (PC), Luis Gastón Lobos (PRSD) y Carlos Lorca (PS), quienes ejercieron sus funciones como parlamentarios de la corporación hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando se disolvió el Congreso Nacional, y posteriormente fueron detenidos y desaparecidos por el régimen encabezado por el general Augusto Pinochet.

La sesión para homenajear a los tres exdiputados -dos de ellos, Lorca y Lobos- aún forman parte del listado de detenidos desaparecidos- se dio en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

Para recordar a los congresistas que fueron víctimas de la dictadura, parlamentarios de las bancadas oficialistas entregaron discursos en sus memorias. Además, se anunció que la Comisión de Régimen Interno de la Cámara decidió levantar un monolito en honor a los tres exdiputados en la sede del Congreso Nacional en Santiago.

Durante el recordatorio, algunos legisladores de la oposición no estuvieron en la Sala. La bancada del Partido Republicano se restó, como también integrantes de Chile Vamos.

Por ejemplo, Sofía Cid y Miguel Mellado, ambos de RN. La explicación de la ausencia en este caso, es que los parlamentarios debían asistir a la comisión de Hacienda para votación.

También se ausentaron del homenaje los legisladores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Sergio Bodabilla y Gustavo Benavente, aduciendo que tenían reuniones.

“Justicia, verdad, no a la impunidad” fue una de las consignas que se escuchó en la Sala al término del homenaje a Atencio, Lobos y Lorca.

Respecto a este homenaje, la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, diputada Lorena Pizarro (PC), sostuvo que “nos faltan tres, nos faltan tres compañeros diputados detenidos desaparecidos, hombres que soñaban con un mundo más justo, con mayor justicia social”.

La parlamentaria criticó a los parlamentarios que no se quedaron en Sala durante el homenaje indicando que “en cualquier país del mundo las diputadas y diputados, aunque no fuesen de los partidos que fueron afectados por el exterminio, no me cabe la menor duda de que ellos y ellas se quedarían a rendir el homenaje, porque lo que está en juego es la construcción democrática, lo que está en juego es el nunca más”.

Al término de la sesión, parlamentarios oficialistas, del Frente Amplio y el PC principalmente, expusieron en el hall de la Cámara de Diputados pancartas, para fustigar a quienes -a juicio de ellos- fueron “cómplices civiles” de la dictadura.

En la oportunidad, exhibieron las fotografías de personas como Sergio Onofre Jarpa, Sergio Diez, Manfredo Mayol, Ricardo García, Jovino Novoa, Ricardo Claro, Agustín Edwards, Ambrosio Rodríguez y Julio Ponce.

Si bien el PPD fue parte del homenaje a los diputados detenidos desaparecidos, la colectividad del Socialismo Democrático no participó del punto de prensa donde se expusieron las pancartas.