Comisión de Pesca: diputado Romero (RN) pide suspender la sesión para discutir permanencia de Jorge Brito (FA) en la presidencia

La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados volvió a debatir este lunes 8 de julio, luego de que se instalara una polémica por la indicación que presentó el presidente de la instancia, Jorge Brito (FA), que establecía que los peces eran seres sintientes y que se debe resguardar su bienestar “físico y mental”.

Esta indicación despertó una gran polémica en la oposición y el oficialismo, y tampoco pasó desapercibida en la sesión que retomó la discusión. A los minutos de comenzar, el diputado Leonidas Romero (RN) solicitó suspender la sesión hasta discutir la permanencia del militante del Frente Amplio en la presidencia, argumentando que es el “causante principal de este bochorno”.

Tras la petición, fue el mismo diputado Brito quien respondió: “Aquí los temas se hacen siempre en conformidad con el reglamento. Si usted tiene alguna objeción en torno a la presidencia, el reglamento establece cómo se debe proceder. Eso no lo tiene por qué saber la ciudadanía, pero sí los parlamentarios, porque es parte de nuestro trabajo”.

Los parlamentarios oficialistas se sumaron a respaldar a Brito, la parlamentaria Carolina Tello dijo que “no justificaría para mí en ningún caso suspender esta sesión. Creo que la labor que tenemos tiene que ver con dar una respuesta a las personas que se dedican al rubro”.

Tómas De Rementería (PS) remarcó que “presentar indicaciones es un derecho que tenemos y que se ejerce en libertad, me pueden no gustar las indicaciones y puedo votar en contra, pero acá no veo ninguna mala conducta del presidente”.

Aunque zanjaron esta polémica la tensión seguía en el debate, el diputado independiente Miguel Ángel Calisto junto al Demócrata Cristiano, Eric Aedo, plantearon en la mesa ciertas acusaciones de corrupción hechas por el oficialismo. Por su parte, Calisto manifestó que “aquí pareciera ser que estamos en una tramitación de buenos y malos. Porque todos los que no piensan como usted, o los que supongamos que tienen una opinión en favor de la industria, resulta que son corruptos”.

“Resulta que si alguien de esta comisión suscribe una indicación que presentó la industria, es corrupto. Y si la copia usted textual de una agrupación vegana que dice que los peces son sintientes, que nos ha ridiculizado en todo el mundo, entonces ahí pareciera ser que es justificable”, indicó Calisto.

Los ánimos escalaron cuando el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas Gutiérrez, solicitó a los legisladores reemplazar en una indicación la palabra “englobaría” por “englobara”, la sesión se encontraba en su horario límite por lo que Brito solicitó votar una prórroga para analizar la moción, pero el diputado Unión Demócrata Independiente, Jorge Bobadilla, no dio el acuerdo y no se continúo el debate. “Cuando haya un cambio de actitud real yo voy a dar todas las facilidades para que podamos debatir, de lo contrario yo me voy a mantener estrictamente en el reglamento. No doy el acuerdo”, señaló.

Minutos antes, el diputado Bobadilla dijo que “le solicité al subsecretario aquí presente que bajara los decibeles, donde el subsecretario acoge este llamado y creo que decir por su intermedio presidente que aquí habemos o hay diputados que tenemos mandantes, no es contribuir precisamente a mejorar el ambiente de la discusión, lo propio que ha dicho usted presidente, entonces si de verdad queremos corregir para enmendar el rumbo en la comisión, todos debemos hacer una autocrítica”.