Timonel DC: “Si el gobierno insiste en empujar una lista lo consideramos un acto hostil para la Democracia Cristiana”

En el marco de la misa conmemorativa por los 41 años del magnicidio del Ex Presidente Eduardo Frei Montalva, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, descartó tajantemente la posibilidad de integrar una lista con el gobierno para la elección del Consejo Constitucional.

Durante la tarde de ayer, la Junta Nacional falangista respaldó de forma casi unánime, con el 99,46% de los votos, la propuesta del Consejo Nacional de la DC de construir una alianza con los partidos del Socialismo Democrático —integrado por el Partido Socialista (PS), el Partido Liberal (PL) y el Partido Por la Democracia (PPD)— para las próximas elecciones del órgano que redactará la nueva propuesta constitucional.

“Creemos que es la mejor forma de representar a esa enorme cantidad de chilenas y chilenos que quiere cambios, que quiere transformaciones, y al mismo tiempo valora la estabilidad que impulsa derechos sociales y también desarrollo económico, que se la juega por los derechos humanos en todo momento y circunstancia, pero también por la seguridad ciudadana y eso es la centroizquierda, que es distinto al Frente Amplio y al Partido Comunista”, sostuvo esta mañana el timonel de la DC. Además, agregó que “si el gobierno insiste en empujar una lista lo consideramos un acto hostil para la Democracia Cristiana”.

En esa misma línea, el ex presidente de la falange, Andrés Zaldívar, reiteró que su posición es en contra de una lista única. “Por el bien del partido, por el partido, por la política, por lo que viene, nosotros no somos parte del gobierno, nosotros hemos dicho que estamos en una posición de oposición constructiva”, argumentó el ex senador.

Sin embargo, la DC aún no cuenta con el apoyo del Partido Socialista, con quienes también pretenden establecer una alianza. En ese sentido, Undurraga afirmó que “un partido importante del Socialismo Democrático es el Partido Socialista, nosotros en toda esta semana esperamos convencer a nuestros amigos y amigas socialistas que la mejor opción para representar a esa enorme cantidad de chilenos que quiere transformaciones sociales, pero al mismo tiempo valora la estabilidad, es en una lista distinta a la lista que pueda tener el Partido Comunista o el Frente Amplio”.

Camilo Escalona, el secretario del Partido Socialista, también asistió al evento conmemorativo de la DC y allí señaló que su presencia era “una manifestación de la voluntad del Partido Socialista de mantener viva la esperanza de la unidad” y confirmó que las intenciones de su partido diferían de las expectativas de la colectividad democratacristiana.

“Nosotros estamos por una lista única para el proceso constituyente, la Democracia Cristiana tiene otra posición, prefiere dos listas o ir separado, son dos criterios diferentes, pero no nos deben llevar a una confrontación entre nosotros. Mantengamos el predicamento de que una sola representación de las fuerzas democráticas es mejor para el proceso constitucional y esperamos que se pueda zanjar esta diferencia en las cortas semanas que quedan”, concluyó Escalona.

Y aunque no cuenten con el apoyo de la DC, en el gobierno mantienen la retórica de la unidad y la intención de integrar una única lista. En entrevista con La Tercera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “si por elegir dos listas, por un asunto netamente electoral, se provoca una ruptura política, lo vamos a pagar muy caro. Eso es lo que hay que evitar”.

Mientras que esta mañana en Mesa Central, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “nos parece ideal que haya incluso unidad con la DC”.