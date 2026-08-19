Tocopilla bajo emergencia: aluvión obliga a evacuar y Kast decreta estado de catástrofe en la provincia

Este martes un aluvión arrasó por las calles de Tocopilla y el Presidente Kast decretó estado de catástrofe para la provincia.

La emergencia meteorológica que afecta al Norte Grande tuvo este martes su jornada más crítica en Tocopilla. Las intensas precipitaciones provocaron la activación de quebradas y un aluvión que descendió por distintos sectores de la comuna arrastró vehículos y cubrió las calles de barro.

La gravedad de la situación llevó al Presidente José Antonio Kast a decretar estado de excepción de catástrofe para la provincia de Tocopilla “y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, informó el Mandatario.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, desplegado en Antofagasta, señaló que la emergencia continúa en desarrollo y que la prioridad es resguardar a la población mediante evacuaciones preventivas activadas por mensajes SAE. Explicó que, ante la activación de quebradas, no existe una ruta única de evacuación, por lo que la población debe alejarse de los cursos de agua y dirigirse horizontalmente hacia zonas seguras.

Además, confirmó que Tocopilla se encuentra prácticamente aislado por el cierre de sus principales accesos y que, una vez que exista una ventana meteorológica, la prioridad será despejar las rutas para permitir el ingreso de ayuda, realizar catastros y comenzar las labores de limpieza.

La decisión presidencial se produjo en paralelo a la declaración de alerta roja regional por parte de Senapred. El organismo mantuvo la alerta roja por evento meteorológico para toda la Región de Antofagasta, vigente desde este martes y hasta que las condiciones así lo ameriten.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alarma por precipitaciones intensas en el litoral de Tocopilla y Taltal y en la cordillera de la Costa entre ambas comunas. Además, continúa vigente una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en el litoral y la cordillera de la Costa de Antofagasta, que se extenderá hasta este miércoles.

También permanecen activos avisos por viento, probabilidad de tormentas de arena, nevadas y tormentas eléctricas. Para este miércoles, la DMC mantiene un aviso por viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en el litoral de la región.

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, describió a distintos medios que la situación es especialmente compleja por la geografía del lugar. “Tocopilla es un cordón de quebradas”, afirmó. Además describió que la comuna ya tiene múltiples lugares aislados, sin acceso para poder transitar, y algunas personas desaparecidas.

El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, confirmó la magnitud de los problemas de conectividad. Asimismo, indicó que ante la imposibilidad de ingresar por tierra se prepara el traslado de ayuda por vía aérea.

La autoridad agregó que, hasta ese momento, no se habían registrado fallecidos producto del aluvión, aunque sí importantes daños materiales. De acuerdo con la información entregada por la autoridad, cerca del 60% de las viviendas de Tocopilla se encontraban anegadas.

Baja segregada

El fenómeno que está generando las precipitaciones corresponde a una baja segregada, sistema que, de acuerdo con el doctor en Ciencias Atmosféricas y académico de la U. de Magallanes, Jorge Carrasco, se caracteriza por una circulación de baja presión ubicada en niveles medios de la tropósfera y no en superficie, como ocurre habitualmente con los ciclones extratropicales.

“Es como un trompo de aire frío que gira en el aire y que comienza a descender e interactuar con aire cálido y húmedo formando nubes convectivas, con lluvias y chubascos fuertes”, dice.

Carrasco señala que este martes la baja segregada permanecía en la costa y continuaba provocando precipitaciones en el norte. La circulación ciclónica en altura, añade, también activa la nubosidad baja habitual del norte, generando lloviznas intensas.

Según el especialista, el sistema debería comenzar a debilitarse hacia la noche de este martes, con una mejoría de las condiciones durante el miércoles. Posteriormente, la baja segregada se desplazará hacia Argentina y podría reactivarse, aunque afectando sectores de Bolivia, Paraguay y el norte argentino. El jueves, en tanto, su influencia alcanzaría el sur de Brasil y Uruguay.

Tocopilla no fue la única comuna afectada durante la jornada. En Tarapacá, Senapred activó durante el día diversos mensajes SAE para solicitar evacuaciones preventivas por peligro de aluvión. Los llamados alcanzaron a las caletas San Marcos y Río Seco y posteriormente al Complejo Aduanero El Loa y Chanavaya, en Iquique. Durante la tarde se sumaron los sectores Zofri Barrio Industrial y Marinero Desconocido, que sufrieron un aluvión, y finalmente se decretó alerta roja para la provincia de Iquique y la comuna de Huara.

En Arica y Parinacota, la comuna de Camarones concentra parte importante de la afectación, con 50 personas damnificadas, 11 albergadas y 35 viviendas con daño mayor, además de otras 35 con daños aún en evaluación. En Atacama, la activación de quebradas obligó a mantener cerrada la Ruta C-35, desde Los Loros hacia la cordillera. Sernageomin también mantiene una posibilidad alta de que se produzcan aluviones y derrumbes en sectores del litoral, precordillera y valles precordilleranos.

En Coquimbo, en tanto, las condiciones meteorológicas comenzaron a debilitarse, aunque Senapred mantiene una alerta amarilla regional por remoción en masa debido a la humedad acumulada en los suelos tras las precipitaciones de julio.

En términos generales, el reporte contabilizaba 343 viviendas afectadas entre Arica y Parinacota y Coquimbo, además de 57 personas damnificadas y una persona fallecida. Los cortes de suministro eléctrico alcanzaban a 5.024 clientes en las cinco regiones monitoreadas.

El impacto del sistema meteorológico también obligó al Mineduc a extender la suspensión de clases. La cartera informó que este miércoles no habrá actividades escolares en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.