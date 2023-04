Tohá adelanta el futuro del Plan Calles sin Violencia: “Ninguna comuna va a ser dejada de lado”

Desde la Plaza Bogotá, en Santiago, la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a autoridades de gobierno y regionales, dio inicio al Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana (RM), medida que se implementará en las 46 comunas del país que presenten las mayores tasas de delitos violentos.

En su discurso de inauguración, la titular de Interior otorgó unas palabras a los alcaldes presentes, en particular a quienes representan comunas que no fueron incluidas en el plan. A ellos, Tohá les explicó que “que los municipios que están en este programa están por una sola razón, y es que son las comunas de Chile donde más homicidios hay”.

Las palabras de Tohá, se dan a propósito de varios cuestionamientos que ha recibido el gobierno de algunos alcaldes, dado que sus comunas no fueron consideradas en el programa. Por ejemplo, el edil de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, manifestó su “indignación” por la exclusión y señaló que le “produce mucha rabia y no entendemos por qué se nos excluye de un plan, que nos va a dejar en una desventaja bien grave, porque se va a reforzar la seguridad en otras comunas y hemos visto que el discurso del gobierno ha sido que no hay posibilidad de aumentar la fuerza de trabajo de Carabineros”.

Lo anterior, considerando además que, para este lunes la municipalidad suspendió las clases en cuatro establecimientos de la comuna debido a un “funeral de alto riesgo” programado para las 11.30 horas en el Cementerio Metropolitano.

En esa línea, la ministra Tohá, precisó que, es de conocimiento del gobierno que las comunas incluidas en Calles sin Violencia “no son las únicas que tienen homicidios”, por lo que aclaró que “tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás”.

Bajo ese contexto, aseguró que “nadie va a quedar atrás. Ninguna comuna va a ser dejada de lado de este esfuerzo que estamos haciendo, pero responsablemente, para avanzar, tenemos que partir ahí donde hoy día los números nos dicen que el problema es más grave”.

Respecto a los primeros pasos, para dar luces de la preocupación del Ejecutivo en materia de seguridad en otras comunas, la secretaria de Estado precisó que el “componente de persecución penal en la RM va a ir más allá de las comunas del programa (…) pero para hacerlo efectivo, para perseguir a esos grupos y esas personas que están hoy asesinando, tenemos que hacer un foco para partir priorizando aquellos lugares donde esto es más frecuente”.

En esa línea, explicó que, a medida que “tengamos resultados”, “vamos a encontrar (a las personas que cometen delitos) y sacarlas de la comisión de delitos (…) y cuando los capturemos, vamos a proteger también esas otras comunas, y cuando avancemos en estas que tienen más delitos vamos a poder mover este dispositivo a otros territorios”.