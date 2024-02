Tohá destaca reserva en caso secuestro: “Que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya”

“Que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya”.

Con esa frase, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, descartó que la investigación por el secuestro del ex teniente (r) venezolano, Ronald Ojeda, no cuente con nuevos antecedentes.

En diálogo con Contigo en Directo de CHV, la secretaria de Estado respondió la tarde de este jueves a los cuestionamientos de la oposición, que endureció el tono luego de la reunión sostenida ayer miércoles en La Moneda para abordar el caso, que abrió un inesperado nuevo flanco político para el gobierno.

Cabe recordar que durante la madrugada del miércoles pasado se produjo el secuestro del exmilitar desde su departamento en la comuna de Independencia. Ojeda es un manifiesto disidente del régimen de Nicolás Maduro y se ha levantado la tesis de que agentes de contrainteligencia de Venezuela concretaron su captura en suelo nacional.

Es que tras el encuentro en Palacio, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el senador Javier Macaya, señaló que “llegamos preocupados, lamentablemente nos hubiese encantado que la situación fuese distinta, nos vamos igual o más preocupados”.

“Esperamos que esa sensación de preocupación, a la luz del trabajo que puedan hacer la instancia de investigación, pueda cambiar. (...) Hay personas que tienen simpatía (a Venezuela), hay personas como Juan Andrés Lagos (asesor de Interior y militante del Partido Comunista) que deslizan teorías de que acá habría responsabilidad de la conspiración norteamericana y cosas que son de verdad, afiebradas (...). Mientras subsista en este gobierno personas que tienen esa mirada de apoyo al régimen de Nicolás Maduro, es evidente que hay una contradicción. Y hay información que, en caso de acceder por esas personas, militantes de esos partidos, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir y es parte de las razones por las que nos vamos igual o más preocupados que cuando llegamos”, afirmó el timonel gremialista.

Así las cosas, Tohá respondió a las críticas esta tarde: “Que se hable mucho de ciertas hipótesis del caso en base a principalmente especulaciones, porque efectivamente información oficial no hay, porque la investigación es secreta, no quiere decir que esa sea la hipótesis más probable, simplemente que se está hablando mucho de esa, pero puede haber otras y quizás los avances van en otras hipótesis, no necesariamente en las que más se ventilan en los medios de comunicación, en que mucha gente opina, dice cosas, pero no tiene sustancia en la investigación”.

Ronald Ojeda Moreno

Sobre las indagatorias, la titular de Interior señaló: “La investigación ha tenido avances. La fiscalía, la policía ha estado encima, ha ido descubriendo líneas por las cuales ir a buscar la verdad. Y en primer lugar, antes que la verdad, ir a buscar a la víctima. O sea, aquí lo primero, punto uno, dos, tres, cuatro, cinco, encontrar la víctima sana y salva. Y lo segundo, encontrar a los culpables y mandarlos ante la justicia”.

Así mismo, reconoció que “hay mucha preocupación, no porque no vaya en buen camino la investigación. La investigación está avanzando, pero hay preocupación ciertamente porque hay una persona que está secuestrada”.

La ministra también explicó la importancia de que una investigación de estas características sea reservada. “Muchas investigaciones penales son secretas, porque en el fondo que se sepa de ellas, le da ventaja a los delincuentes. Les permite arrancar, les permite saber para dónde va la investigación, les permite despistar a la fiscalía y eso pasa en muchos delitos, pero en el caso del secuestro, el secuestro tiene otra naturaleza, porque en los delitos normalmente uno investiga cuando el delito ya se cometió, hubo un robo, ahora lo investigamos, hubo un asesinato, ahora lo investigamos, pero cuando hay un secuestro, el delito se está cometiendo y no se sabe el desenlace que va a tener”.

“Entonces, que se sepa y se filtre la investigación ahí es mucho más grave, porque eso puede significar que, por ejemplo, si una persona está secuestrada y está en un lugar y se está avanzando hacia ese lugar y se empieza a saber, lo cambian de lugar”, recalcó.

Por otra parte, Tohá descartó la tesis planteada por sectores de la oposición, en cuanto a que el acuerdo de cooperación policial con Venezuela favoreció la comisión del delito.

“Lo que favorece ese acuerdo es que si llegamos a encontrar personas culpables el día de mañana y no sabemos quiénes son, si estuviera ya plenamente vigente, todavía faltan como decía estos trámites (para que el acuerdo se encuentre activo), tendríamos más agilidad para identificarlos. Desde ningún punto de vista habría cómo suponer que ese acuerdo iba a favorecer la comisión de este delito”, expresó.