Tohá detalla ejes de seguridad para implementar Calles sin Violencia: van desde reforzar la prevención hasta alcanzar acuerdos de Estado en la materia

A las 15.30 horas de este miércoles estaba programa una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados para conocer sobre la implementación del Plan Calles sin Violencia, a un mes de su puesta en marcha. A la instancia estuvieron invitados la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario del área, Manuel Monsalve. Además de los dos subsecretarios de la cartera: Eduardo Vergara de Prevención del Delito y Nicolás Cataldo de Desarrollo Regional.

La ministra del Interior partió la presentación situando la medida dentro del contexto de la estrategia del gobierno. “Si uno mira los datos de los últimos cinco años puede ver que, desde el punto de vista de los delitos de mayor connotación social, aparentemente la tendencia no ha sido al alza, ha sido más bien a la baja”, dijo, sin embargo, hubo una “explosión” en las cifras de temor.

En ese sentido, la secretaria de Estado hizo el punto en que eso está acompañado de otras causas que “profundizan la razón por la cual tenemos más temor y hay esta percepción de deterioro”. Dentro de tales factores, Tohá apuntó a “han aumentado los homicidios con arma de fuego (...) y más aún, tenemos un importante salto de los homicidios que se cometen en la vía pública, del número que ha crecido aumentó con arma de fuego y en la vía pública”, explicó.

A eso se le suma un aspecto que dificulta la labor policial, y es que los “delitos con imputado desconocido han aumentado”, lo que significa un tipo de investigación que “es mucho más compleja”.

Bajo ese contexto es que hoy la ministra dio a conocer la estrategia del gobierno desde donde se sitúa el Plan Calles Sin Violencias. Se trata de cinco ejes con que se han definido para el plan de seguridad, que van desde fortalecer las instituciones, impulsar una política contra el crimen organizado y la presencia de armas de fuego, intervenir los territorios con planes concretos, reforzar la prevención hasta alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad.

En relación al fortalecimiento de las instituciones, la ministra hizo el punto en que la función policial debe “elevar sus capacidades institucionales y también crear nueva institucionalidad”.

Respecto a la reforma policial, hizo el punto en que no se trata solo de más recursos y tecnología, sino que de “sofisticación de estas instituciones, con capacidades no solo propias de actuar mejor sino de actuar coordinados con otros. Esas son reformas sustantivas porque nuestras instituciones no están preparadas para eso, están preparadas para actuar solas”.

Sobre lo mismo, se refirió a la creación del Ministerio de Seguridad, el Servicio de Acceso a la Justicia y Protección de Víctimas, el Sistema inteligencia del Estado, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y el proyecto de inteligencia financiera para la seguridad, el cual “va a ser presentado en los próximos días en la Cámara”.

El segundo aspecto, relativo a impulsar una política contra el crimen organizado y control de armas, Tohá hizo énfasis en que es “fundamental tener una política nacional contra el crimen organizado”.

En ese sentido, señaló que la política contra el crimen organizado presentada por el gobierno a fines de 2022 consta de 10 ejes de acción. Y que “se definió con todas las instituciones que participan de esto, está ligado a un modelo de trabajo y a un programa presupuestario de 2023 que financia acciones concretas y que integra a instituciones como la Agencia de Aduanas, SII, policías, Gendarmería, entre otros”.

Intervenir los territorios con acciones concretas. Sobre esto, la titular de Interior se refirió a la presencia del Estado en tres lugares específicos: macrozona norte, macrozona sur, además de las comunas que están siendo intervenidas en el marco del Plan Calles Sin Violencias.

En este punto, señaló que cada intervención debe estar adaptada a las realidades de esos territorios.

Un cuarto aspecto tiene relación con reforzar integralmente la prevención. Sobre esto mismo, hay siete medidas destinadas al cumplimiento de la prevención: Sistema Nacional de Seguridad Municipal, fortalecimiento de municipalidades y gobiernos regionales, refuerzo del Programa Lazos, aumentar plan Estado Presente, prevenir la violencia de género y recuperación de espacios públicos.

El último y quinto punto es alcanzar acuerdos de Estado en materia de seguridad. “No es solo porque son buenos los acuerdos, sino porque parte de nuestros diagnósticos, parte de nuestros lineamientos es que aquí ha avanzado este tipo de crimen porque en el Estado y en la política había tal discordia, que mientras nosotros nos peleábamos la criminalidad avanzaba”, manifestó la ministra del Interior.

“Requerimos acuerdos para ser efectivos porque además muchas de estas líneas van a tener resultados en la medida que permanecen de gobierno en gobierno”, añadió.

En ese sentido, dijo que “es importante tener acuerdos de los distintos sectores políticos, de los distintos poderes públicos y de los distintos niveles de gobierno. Ellos logran acuerdos de Estado”.

“En ese marco es que se sitúa Calles sin Violencia, y se sitúa en la línea de intervenciones territoriales, en áreas urbanas densamente pobladas donde requeríamos una metodología específica”, cerró la titular de Interior.