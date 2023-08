Tohá se suma a la defensa de la directora de Presupuestos: “Las acusaciones a Javiera Martínez son totalmente antojadizas”

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se pronunció en entrevista en radio Pauta por las dificultades de diálogo que mantiene el gobierno con la oposición tras la serie de investigaciones por los líos de platas en convenios de reparticiones estatales con fundaciones.

En medio de la crisis, la Unión Demócrata Independiente (UDI) exigió la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pese a que desde el gobierno insisten en que no hay ningún vínculo con las indagatorias y el fundador de Revolución Democrática, el partido con mayores cuestionamientos. En ese escenario, el gremialismo se restó de las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la reforma previsional.

“No corresponde condicionar”

“El tema de la corrupción hay que atenderlo en su mérito. Hay que denunciarlo, hay que sancionarlo, pero no podemos excusarnos en eso para no hacer las políticas públicas que el país requiere, porque sería castigar a las personas. Por unos corruptos vamos a castigar a la gente que tiene bajas pensiones y creo que condicionar esas dos cosas no corresponde”, expresó Tohá.

“Ahora, las opiniones de las personas respecto del gabinete, todos tenemos derecho a tener opinión, eso es correcto y nadie está obligado a que le guste el gabinete, pero lo que no se puede hacer tampoco es presionar al Presidente de la República de la manera que se ha intentado en este tiempo”, agregó.

Respecto a el futuro de los convenios, la autoridad de gobierno dijo que “para adelante, hay que encontrar una mejor manera en que la colaboración con la sociedad civil no termine en entredicho y se generen mecanismos más confiables”.

Defensa de Martínez

Además, defendió a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, militante RD y expareja de Daniel Andrade, el fundador de Democracia Viva, la primera fundación que comenzó a ser investigada por un contrato de trato directo. Se cuestiona a Martínez por modificaciones a normativas que otorgaron mayor flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales (GORE) en la Ley de Presupuestos 2023.

“Las acusaciones a Javiera Martínez son totalmente antojadizas, porque los casos investigados son previos a que se aprobara el presupuesto”, sostuvo Tohá, sumándose a la defensa que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre la militante RD.

“Ninguno de estos contratos que ha estado a la luz se generó a partir de esas modificaciones presupuestarias, sino del presupuesto 2022 que se definió el 2021″, recordó la jefa de gabinete.