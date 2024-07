Manipuladoras de alimentos convocan a paro nacional tras no pago de finiquitos: exigen a Junaeb hacerse cargo

La Confederación Nacional de Trabajadoras del Programa de Alimentación Escolar (Confetrap) anunció que comenzarán un paro nacional e indefinido desde este martes, por el no pago de la segunda cuota del finiquito a más de 4.500 manipuladoras de alimentos que fueron desvinculadas de una empresa que le prestaba servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

En concreto, las trabajadoras apuntaron contra la compañía Las Lagunas, y afirman que el pago estaba dividido en dos etapas, una en marzo y otra para este domingo 21 de julio. Fue esta última la que no se realizó.

Según señaló la secretaria del Sindicato PAE, Cecilia Preiler, “avisaron que no hay pago. No tienen plata, así de simple. No es justo que nuestras socias se queden sin el pago de sus finiquitos”.

Es por ello, y tras una reunión con representantes de Junaeb durante esta jornada donde no se llegó a un acuerdo, que las trabajadoras decidieron convocar a una paralización a nivel nacional.

Cabe señalar que este lunes, desde las 06.00 horas, las trabajadoras se concentraron en distintos puntos de la avenida Américo Vespucio, a la altura de las comunas de La Florida, Peñalolén y Recoleta para manifestarse con pancartas, cánticos y barricadas.

Preisler explicó desde La Florida que “estamos manifestándonos por el no pago de los finiquitos de nuestras socias”. Asimismo, se veía a las trabajadoras con consignas como “Junaeb hazte cargo, queremos nuestra plata” en sus carteles.