Violencia en liceos emblemáticos: Cataldo dice que “abiertamente estamos hablando de delitos” y que ya no lo asocia “a manifestaciones políticas”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se refirió este jueves a la ola de violencia en liceos emblemáticos de Santiago, que según los registros de la policía uniformada suman 133 incidentes en lo que va del año.

La mayoría de los hechos que se contemplan hasta ahora corresponden a desórdenes ocurridos en el Liceo de Aplicación. Ese establecimiento concentra 46 eventos violentos o “salidas incendiarias”, como son calificadas por la policía por la naturaleza de los hechos.

En el Instituto Nacional se han registrado 38 “salidas incendiarias”: cifra menor a lo contabilizado el año recién pasado. En ese mismo listado, con 28 hechos de violencia, está el Internado Nacional Barros Arana. Finalmente, aparece el Liceo Manuel Barros Borgoño, con 21 incidentes.

Al respecto, el titular de Educación aseguró en entrevista con Radio Infinita que “el Estado ha fracasado consistentemente durante muchos años, hoy se han traspasado límites en cómo se ejerce la violencia por parte de algunos grupos, donde evidentemente se permea desde afuera a las comunidades educativas, y donde estamos hablando de delitos, ya ni siquiera las asocio a manifestaciones políticas por parte de los estudiantes”.

El titular de educación planteó que a nivel general “tenemos un escenario de alta complejidad, pero lo sorprendente es que se hayan tomado pocas medidas porque es un problema que se arrastra por muchos años (…) no me refiero a mi antecesor inmediato, sino que a todos los años anteriores. Lo peor que nos puede pasar es que cada vez que cambia el gobierno cambien las políticas, eso no le da estabilidad a un sistema”.

Crisis en la educación municipal

El secretario de Estado además se volvió a referir al caso se Tiltil, pero además amplió el mapa de la crisis que viven los establecimientos educacionales municipales a nivel nacional.

El domingo 1 de octubre, el alcalde la Municipalidad de Tiltil, Luis Valenzuela (RD), comuna rural ubicada en la Región Metropolitana, anunció el cierre de nueve establecimientos educacionales debido a una deuda de más de $18 mil millones de pesos.

“Muy en contra de nuestra voluntad, le informamos al Ministerio de Educación, a través de la Seremi, que no podemos seguir dando el servicio educativo en nuestras escuelas y liceos. Por lo tanto, desde este lunes 2 de octubre hemos decidido cerrar las escuelas y liceos de nuestra corporación”, dijo el jefe comunal.

La decisión tomó por sorpresa al ministro Cataldo, que estuvo entre aquellos que sólo se enteraron por los medios de comunicación o redes sociales del anuncio. Es que el alcalde de Revolución Democrática socializó la medida solo con un puñado de personas de su confianza.

“Yo agradezco que el caso de Tiltil visibilice una problemática que estamos enfrentado hace un buen rato”, dijo el secretario de Estado este jueves.

“Efectivamente, tenemos varias decenas de municipios que están en algún tipo de dificultad financiera, ya sea por una perdida del equilibrio entre ingresos y gastos, sea que tienen deudas como las tradicionales o una combinación de diversos factores. Es decir, gastan más de lo que tienen, o porque tienen una deuda que los hace entrar en un loop del que es bien difícil salir, es como caer en arena movediza, porque la deuda previsional genera multa de intereses y a la vez se produce una serie de retenciones producto de las sanciones que tiene no pagar cotizaciones previsionales”, detalló.

Sin embargo, Cataldo explicó que la solución no pasa solo por inyectar más recursos: “Esto no se resuelve sólo metiendo más plata, es ver la forma más sencilla, pero menos inteligente para un problema mucho más profundo. Acá de lo que estamos hablando es de meternos en el control de gastos, en temas como las rendiciones que está pendientes”.