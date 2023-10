Luis Valenzuela, el alcalde RD que sorprendió al ministro Cataldo tras cerrar todas las escuelas municipales de Tiltil

“Muy en contra de nuestra voluntad, le informamos al Ministerio de Educación, a través de la Seremi, que no podemos seguir dando el servicio educativo en nuestras escuelas y liceos. Por lo tanto, desde este lunes 2 de octubre hemos decidido cerrar las escuelas y liceos de nuestra corporación”.

Así justificaba el pasado domingo el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, la decisión de cerrar los nueve establecimientos educacionales del cual el municipio que dirige es el sostenedor por problemas de recursos, descolocando, de paso, a sus cerca de 2 mil alumnos, apoderados, profesores, directivos, autoridades educativas y, por cierto, al Ministerio de Educación y su ministro, Nicolás Cataldo (PC).

El edil de Revolución Democrática socializó su decisión solo con un puñado de personas de su confianza la medida, de modo que el ministro de Educación se contó entre los sorprendidos que sólo se enteraron por los medios de comunicación o redes sociales.

El anuncio del edil, cercano a la diputada Claudia Mix (Comunes), no pasó desapercibido en ninguna parte y descolocó a todos los actores relevante. Consultado por La Tercera por la decisión de hacer todo en silencio, Valenzuela se defendió afirmando que “fue una medida desesperada para hacer ruido”.

En el entorno del ministro Cataldo, quien el domingo coordinó personalmente la cita que sostuvo ayer con la autoridad municipal para intentar buscar una solución al entuerto que tiene impagos a profesores y directivos, dicen que “los problemas en esa comuna son conocidos hace mucho rato, no son novedad. Lo sorpresivo para todos fue el anuncio, que no fue conversado con casi nadie por el alcalde”.

En el ministerio aseguran que están conformes con el desenlace de la cita, de la que el alcalde salió asegurando que echaba pie atrás con la decisión de cierre y que confiaba en la gestión del ministro. Pero lo cierto es que el episodio le abrió un flanco inesperado al ministerio porque obligó a la intervención de emergencia del Cataldo y porque derivó en que ahora los profesores no quieren volver a trabajar mientras no les paguen sus salarios, deuda que en parte había originado el cierre.

Por el momento en el Mineduc descartan la posibilidad de llevar a cabo alguna acción judicial en contra del alcalde, pero sí hay críticas internas en el gobierno por la determinación del edil frenteamplista. Es más: se habla de “desinteligencia política” para abordar el tema. “Si la comunidad quiere avanzar en tribunales será resorte de ellos”, reseñan conocedores del asunto en la cartera.

Las mismas fuentes, de hecho, creen que el edil pecó de ansioso. “Se metió en un problema gratuito”, aseguran. De hecho, desde la Superintendencia de Educación aseguran a La Tercera que apenas conocida la situación ingresó una denuncia de oficio para fiscalizar los nueve establecimientos, donde se verificó en terreno la suspensión de la prestación del servicio educativo. Por ello, dicen que están realizando diversas acciones vinculadas al acompañamiento técnico y administrativo de la Municipalidad de Tiltil, lo que considera la participación en una mesa de trabajo con las comunidades educativas, “con el objetivo de lograr una pronta solución a esta problemática y retomar en cuanto antes las clases”.

En esa línea, incluso, algunos de los concejales de la comuna, el mismo día del anuncio de cierre, confirmaron la presentación de un querella en contra del edil por “notable abandono de deberes” y un oficio en la Contraloría, acusando que la medida nunca fue puesta en tabla de discusión, asegurando que la decisión fue “arbitraria”, y puertas adentro comentaban que no es la primera vez que la autoridad comunal, que en el pasado reciente hizo ruido por el vertedero que soporta su comuna, tiene este tipo de reacciones impetuosas.

Foto: Andrés Pérez

La decisión del cierre

Luego de comunicado el cierre, las clases en los recintos municipales de Tiltil fueron suspendidas durante este lunes, problema que mantiene en vilo a cientos de familias tiltilanas.

A través de un comunicado emanado desde el municipio el domingo se informaba que “la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil había sido víctima de cuantiosos embargos desde el mes de abril de 2023 hasta la fecha, totalizando 800.722.481″, por deudas desde el 2017. La misiva proseguía anunciando el cierre de los nueve establecimientos educacionales de los cuales el municipio es sostenedor por “falta de liquidez” para el pago de sueldos a funcionarios de los establecimientos, dejando a cerca de 2 mil estudiantes sin clases desde esta jornada. El municipio manifestó en ese mismo escrito que la medida se mantendría hasta que “el Ministerio de Educación y el gobierno central ofrezcan una solución que permita completar la liquidación de cada trabajador de la corporación y asegurar la continuidad de la liquidez de recursos por lo que resta del año escolar”.

Así, las escuelas Santa Matilde, Polpaico, Rungue, Montenegro, El Llano, Capilla de Caleu y Huechun, además de los liceos Huertos Familiares y Polivalente Manuel Rodríguez, se quedaban en al aire, lo que llevó a la reunión citada por el ministro Cataldo, la que se realizó la mañana de este lunes, instancia en la que se comenzó a zanjar una posible solución.

Allí la cartera educativa ofreció dos medidas. La primera es liberar recursos ministeriales a través de un proceso que, según explicó el secretario de Estado harán en tribunales para concretar los pagos y no sean embargadas las reparticiones públicas de la municipalidad. Y, por otro lado, la distribución acelerada del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) para ser integrados “antes de la primera quincena de octubre”.

“Con estas dos fuentes de financiamiento estimamos que vamos a poder garantizar el giro de aquí a diciembre, es decir, la continuidad del servicio educativo estaría garantizada por este año”, señaló a la salida de la reunión el ministro Cataldo, quien agregó que por otro lado trabajarán junto a los equipos regionales del ministerio y la Superintendencia de Educación “en el acompañamiento técnico y administrativo de la Municipalidad de Tiltil, instalando una mesa en la comuna, porque lo más importante es que retomemos cuanto antes las clases, para que nuestros niños, niñas y adolescentes no pierdan más tiempo de trabajo”.

Aun así, desde el gremio de funcionarios educacionales muestran preocupación, ya que sus sueldos aún están impagos y no hay una fecha definida para resolverlo. Actualmente, los nueve establecimientos acumulan cerca de 200 docentes, 150 asistentes de la educación y la plana central de la Corporación de Educación de la comuna. La presidenta del Sindicato de Profesores de Tiltil, Alejandra Arévalo, asegura a La Tercera que lo dicho por el ministro “ya había sido escuchado anteriormente”, y a lo que apuntan como gremio es “a una intervención del Ministerio de Educación y no solo una inyección de recursos”. Es más: la tarde de ayer los propios profesores votaron no retomar las clases hasta que les paguen sus sueldos.