Tras dichos de Vivanco por isapres: Macaya dice que Suprema debe buscar solución y dejar de “tirar la pelota para el córner”

Esta mañana, el presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió a los dichos de la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien en conversación con La Tercera Domingo, indicó que el fallo de noviembre de 2022 de la Tercera Sala de la Corte Suprema, obliga a restituir a las isapres cobros en exceso por las tablas de factores solo a quienes demandaron y no a toda la cartera de cotizantes.

“Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante”, señaló la ministra.

Al respecto, el timonel de la UDI, en conversación con Radio Cooperativa, afirmó que Vivanco tiene que asumir “su responsabilidad” y que la Tercera Sala del máximo tribunal tiene que “dejar de tirar la pelota para el córner” en este tema.

“Sobre la situación en particular yo creo que hay que hacer una crítica a la Corte Suprema y hay que hacer una crítica particularmente a la Tercera Sala de la Corte Suprema, con un fallo que, por supuesto, si no se puede interpretar así mismo, y en esto es un problema de interpretación, no solamente para el gobierno y para quienes participamos en la actividad pública, (sino que también) para las propias aseguradoras”, señaló Macaya.

En esa línea, el también senador, expresó que, está al tanto de que el gobierno solicitó “hacer una aclaración respecto a los alcances de este fallo, porque es distinto tener una aplicación en general, a tener que ver de qué manera esto se aplica a quienes no (demandaron), porque me siento parte de aquellos que no recurrimos (demandaron) y la gran mayoría de los chilenos quizás no recurrieron”.

Bajo ese contexto, Macaya expresó que, a su parecer “hay una solución particular que hay que buscar en la Corte Suprema, una interpretación de esto, que se confirme si la interpretación que ha hecho la vocera e integrante de la Tercera Sala, es correcta. Pero hay que hacerlo y ella ahí tiene que asumir su responsabilidad y dejarse de tirar la pelota para el córner por parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema”.

“Necesitamos buscar una solución general, ya más definitiva. Esa solución tiene que permitir la subsistencia de un sistema, que integradamente, sin la comisión de abusos, sin la discriminación entre sexo, edad, condición de salud, que hacían las isapres y fue declarado inconstitucional, se pueda ajustar con un fondo de compensación de riesgo y con un plan garantizado que eso es algo que llevamos discutiendo durante muchos años y creo que deberíamos ser capaces de cerrarlo”, cerró el senador.