Tras eventual traslado de La Piojera a Las Condes: qué otros locales emblemáticos cerraron sus puertas en Santiago

El tradicional bar y restaurante “La Piojera” ubicado en la comuna de Santiago desde 1896 podría cerrar sus puertas y mudarse de comuna a Las Condes. La decisión, que está siendo evaluada por sus dueños, está motivada principalmente por la inseguridad del barrio, informó la última jornada el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, quien rechazó que un local icónico de la capital decidiera irse de la comuna que dirige, anunciando nuevas medidas para asegurar la continuidad del establecimiento.

“Hemos estado trabajando con la Dirección de Seguridad, multiplicamos las hidrolavadoras, estamos poniendo personal de seguridad adicional con redistribución, de manera que La Piojera en vez de cerrar a las siete de la tarde, ya está en las nueve de la noche; pero eso no es suficiente”, señaló la jornada de ayer en entrevista con Radio ADN. “Vamos a recuperar ese barrio”.

La crisis de seguridad presente en el centro de Santiago tras el estallido social y la pandemia de Covid-19 se ha mantenido un tema complejo de tratar. Esta semana Metro de Santiago anunció el cierre del acceso de la estación Puente Cal y Canto, debido a la delincuencia que afecta al sector, lo que derivaría en el poco uso de esa entrada por parte de los pasajeros.

La semana pasada, el gobierno presentó un rediseño de su Plan Calles sin Violencia, con cuatro ejes e intervención policial focalizada.

Así como La Piojera evalúa mudarse, otros icónicos locales de la ciudad de Santiago han cambiado de domicilio o decidido cerrar definitivamente sus puertas. Revisa a continuación algunos de ellos:

@el_hoyo_restaurant

El Hoyo

Tras 112 años de funcionamiento en su local de calle San Vicente, el emblemático restaurante cerró sus puertas en diciembre pasado, sin embargo continuará con la apertura de un nuevo local en Barrio Italia en marzo de 2025.

Felipe Salas, vocero y tercera generación de la familia fundadora, confirmó que en 2021 ya se había evaluado vender la propiedad, sin embargo decidieron seguir funcionando hasta ahora.

“En estos años nos dimos cuenta que el negocio no es tan bueno como antes. Fundamentalmente porque el barrio ahora está más complicado, por lo que funcionamos solo hasta las seis de la tarde, teniendo solo el almuerzo como momento de fuerte afluencia”, declaró a The Clinic.

Bar Las Tejas

Conocido como el “Palacio del Terremoto”, este reconocido local emplazado en calle San Diego cerró sus puertas en 2022. La razónde su cierre -mas que por temas económicos o de inseguridad en la zona- fue debido al desarrollo inmobiliario del sector, ya que el lugar era arrendado y sus dueños decidieron vender el terreno a una inmobiliaria.

Pese al cierre del bar, se mudó a un nuevo espacio en Paseo Bulnes 98, donde antes había un banco, cambiando también de formato , ya que ahora solo se enfocad en la gastronomía, sin los emblemáticos eventos que realizaba en su anterior local.

Bar Liguria de Pedro de Valdivia

Si bien no está ubicado en Santiago centro, entre las razones que influyeron en el cierre de este local emplazado en Pedro de Valdivia 047 de la comuna de Providencia el 7 de agosto pasado fue el cambio de comportamientos en la gente por la inseguridad en Santiago.

“Nos falta un poco más de noche. Producto de la inseguridad en Santiago y en Chile, la gente cambió sus comportamientos de consumo y sus horarios”, señaló su dueño, Marcelo Cicali, en conversación con Ex-Ante hace unos meses.

Pese a esto, añadió en aquél momento que era optimisma, ya que “todo se está rearmando. Veo una industria fuerte, diversa y con una generación nueva de emprendedores y de restaurantes, boliches que son una sorpresa”.

23.02.2022 BAR NACIONAL, LOCAL HISTÓRICO UBICADO EN EL PASEO HUÉRFANOS, PRÓXIMO A SU CIERRE. FOTO : FRANCISCO PAREDES

Bar Nacional

El 11 de marzo de 2022, este emblemático lugar cerró uno de sus más antiguos locales, ubicado en la calle Huérfanos, el cual tenía más de 60 años de servicio. Según señaló uno de sus administradores a Emol, Martino Canata, las razones de la decisión fueron parte del duro golpe económico propinado por la pandemia.

Al respecto, Canata aclaró: “El local ya no aguantaba más desde el estallido social, más la pandemia, todo se nos ha juntado. También teníamos hacer las renegociaciones y la verdad es que no nos da”.

Bar Loreto

Ubicado en Recoleta, en los alrededores de Patronato. Este icónico lugar que combinaba música y gastronomía dio fin a sus actividades tras 13 años de apertura al público.

El lugar poco a poco se fue convirtiendo en uno de los escenarios de referencia en Santiago, sin embargo tras vivir dos años cerrado por la crisis del Covid-19 anunciaron su cierre definitivo.

A través de su cuenta de Instagram, señalaron: “A casi dos años del cierre de nuestras puertas por la crisis social y la pandemia, sentimos que es momento de decirles adiós y gracias. A todos ustedes. 13 años hermosos donde lo dimos todo”.

Bar Torremolinos

Inaugurado en 1988, cerró el 31 julio de 2024 tras 37 años de actividad. En su historia atravesó momentos cruciales para el país, como el triunfo del NO en época de dictadura, el estallido social en octubre de 2019 y la pandemia de Covid-19 en 2020. Sin embargo, estos dos últimos terminaron por llevar al local al punto de una crisis sin retorno ante grandes perdidas económicas.

Según señaló su dueño, Roberto Opazo en entrevista con radio Rock and Pop en agosto del 2024, su idea inicial para que la situación no ocurriera era que su hijo continuara con el legado del restaurante. Sin embargo, también indicó que esto no se pudo concretar debido al alza de los costos operacionales.