Bar Liguria de Pedro de Valdivia cierra sus puertas: estas son las razones

Un chanchito de plástico que lleva lentes negros y una mochila artesanal, como si estuviera a punto de irse de viaje. A sus espaldas, la colorida fachada del Bar Liguria situado en Pedro de Valdivia 047.

“Y se marchó…”, se lee en el pie de foto, en referencia al clásico de José Luis Perales.

Esa sencilla pero significativa publicación de Instagram bastó para que sus fieles clientes supieran lo que estaba ocurriendo: el Bar Liguria cierra sus puertas. Así lo confirmaría más tarde su dueño, Marcelo Cicali.

El local, al igual que otras sedes, ha sido durante años un punto de encuentro de políticos, músicos, abogados, escritores y actores. Hasta fue escenario de Los Bunkers en el año 2011, cuando se agrandaron sus dependencias.

Por esas y otras razones, la drástica decisión de Cicali no dejó a nadie indiferente. “Agradecida de todo lo comido y brindado”, “Nos vemos en los otros Liguria”, “Muchas postales en esas mesas”, fueron solo algunas de las reacciones que quedaron plasmadas en la publicación de Instagram.

Pero, ¿a qué se debe el cierre de ese Liguria?

Por qué cerró Bar Liguria de Pedro de Valdivia

En conversación con Ex-Ante, Cicali aseguró que el Liguria de Pedro de Valdivia finalizó un ciclo y que en las próximas semanas reabrirá, pero con un enfoque totalmente diferente. Según explicó, lo más probable es que el restaurante tenga un enfoque vegetariano.

El fundador del clásico restaurante santiaguino enfatizó que aunque el estallido social y la pandemia por Covid-19 tuvieron un impacto en el Liguria y el resto del rubro gastronómico, eso “ya pasó”.

“Los que optamos por mantenernos tuvimos que endeudarnos. Y eso, claro, significa una mochila financiera muy grande en el ejercicio mensual y anual. Pero, bueno, yo veo un panorama muy entretenido, veo nuevos barrios, nuevos bares que no están con esa carga que nos tocó transitar en la pandemia y el estallido. Veo una nueva generación de emprendedores en el rubro gastronómico que hacen que haya una oferta muy variada, muy potente”, explicó al medio.

Entre las razones que influyeron en este término de ciclo, Cicali aseguró que una de ellas es que la bohemia de la capital se ha perdido en el último tiempo a causa de la crisis de seguridad.

“Nos falta un poco más de noche. Producto de la inseguridad en Santiago y en Chile, la gente cambió sus comportamientos de consumo y sus horarios”, argumentó.

A pesar de que muchas personas han cambiado sus hábitos de salidas, Cicali se muestra esperanzado de lo que viene a futuro, especialmente al ver lo que está pasando con otros restaurantes y bares. “Todo se está rearmando. Veo una industria fuerte, diversa y con una generación nueva de emprendedores y de restaurantes, boliches que son una sorpresa. Y soy optimista”.

El propietario del Liguria también reiteró que luego del confinamiento y el estallido influyó en que “muchos restauranteros” tuvieran que modificar lo que querían ofrecer al público. “A seducir mejor a los clientes, a ser mucho más competitivo. Me removió, claro. Nos pateó la jaula a todos. Y eso te rejuvenece. Al final te obliga a pensar. Yo así lo he vivido y veo un futuro bueno en la gastronomía chilena”, concluyó.

Los Tres en Bar Liguria.

La historia del Liguria

El primer local del Bar Liguria fue inaugurado por los hermanos Juan Pablo y Marcelo Cicali el 10 de agosto de 1990 en Avenida Providencia 2682, casi en la esquina de Tobalaba, al costado de la perfumería Monix y debajo de la Radio Minería.

En ese entonces era un recinto pequeño y su equipo, con garzones y cocineros incluidos, no superaba la media docena. Sin embargo, ya desde ese momento los arrollados, mechadas y borgoñas formaban parte de su menú.

“La comida y la bebida no son sólo alimentos, para nosotros son parte de una historia común, de un patrimonio que queremos cuidar y que queremos heredar a nuevas generaciones, porque son parte de una celebración que no queremos que nunca acabe”, detallan en su sitio web oficial.

De acuerdo al libro Liguria: memoria y sabor, que hace un barrido por la trayectoria del local capitalino y algunas de sus recetas más icónicas, la historia del Liguria comenzó a gestarse con el abuelo de los Cicali, que emigró desde Italia a Chile cuando arrancaba de la guerra en los años 20.

Una vez que estuvo en Santiago creó el bar Los Tres Mosqueteros, donde el vino y la comida casera eran los elementos infaltables.

“Un lugar muy parecido a lo que es el Liguria hoy”, detalló Marcelo Cicali a Revista Paula en 2016. “Un bar donde el presidente Allende celebraba, el presidente Alessandri celebraba, el Presidente Frei Montalva iba a hacer campaña”.

El Bar Liguria situado en Pedro de Valdivia 047.

La intención inicial de los Cicali, eso sí, no era seguir con el legado de su abuelo, ya que según Marcelo, lo que en realidad deseaba era “olvidar una mala vida que había estado llevando, muchos fracasos políticos, muchos desamores”.

Pero todo eso cambió en su inauguración. “Desde el primer día, cuando serví el primer pedido, una taza de té a un señor y me puse a conversar con él, no paré de conversar con cada persona que entró al bar. Así empecé a conocer países que no conocía, supe de besos que nunca se dieron, supe de la historia de Chile, de nuestros presidentes, de la república, de fútbol. La universidad de la vida la encontré en esa barra”, confesó.

“Hoy tenemos más bares, más mesas, pero hay algo que se mantiene intacto desde el invierno de 1990: nos sigue gustando el hueveo, la gente, cantar, comer, beber y amar. Nos gusta la vida y como en ella, acá en el Liguria se ríe y se llora, pero con la música fuerte y harto vino”, agregó.

El Liguria situado en Pedro de Valdivia 047 abrió sus puertas en 2001. Sin embargo, con el paso del tiempo el local quedó pequeño para el público que recibía, por lo que en 2011 optaron por agrandarlo con un local que estaba a su lado. “El día que abrió más grande lo hicimos con un almuerzo con amigos”, señaló Marcelo a Ex-Ante.

En la actualidad el famoso boliche cuenta con otras tres sedes: el de Lastarria, situado en Merced 298; el de Manuel Montt, en Providencia 1353 y el de Avenida Luis Thayer Ojeda 019.