Tras muerte en Teatro Caupolicán: ministra Tohá ratifica en comisión nuevos beneficios económicos para carabineros desde el próximo año

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó el aumento en las remuneraciones a Carabineros para el próximo año, durante la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados celebrada durante este miércoles, donde además abordó el empadronamiento de extranjeros y el mecanismo que se prevé para controlar su permanencia en el país cuando estén con orden de expulsión.

Las declaraciones de la secretaria de Estado se produjeron en la sesión de la comisión donde se abordarían “los planteamientos sobre las políticas y programas del gobierno para hacer frente al aumento de la delincuencia en Chile, particularmente de delitos contra las personas”, de acuerdo con la convocatoria.

Los diputados que componen la instancia plantearon sus dudas respecto a distintos temas de seguridad, los que fueron contestados por la ministra Tohá. Uno de ellos, era el aumento a las remuneraciones de carabineros, inquietud que planteó Henry Leal (UDI), quien recordó el anuncio realizado por el Presidente Gabriel Boric durante su pasada Cuenta Pública y que resurgió tras la muerte de un oficial en las afueras del Teatro Caupolicán, mientras trabajaba como guardia privado.

“El compromiso que tomó el Presidente, es lo que se va a hacer. Él dijo después de que se aprueba el Presupuesto y con cumplimiento tributario -porque esto implica mucha plata- se van a presentar dos leyes. Una es la modificación a la asignación de riesgo para llevarlo a un sueldo más y otra es la carrera de Carabineros, que es un proyecto que ya está y que tiene varias indicaciones nuevas, que ahí se va a meter este incentivo al desempeño que va a ser el permanente”, aseguró Tohá.

En esa línea, la ministra Tohá sostuvo que “ahora como eso se va a demorar en aprobarse, es una ley larga, mientras se va a aprobar el ajuste y la idea es que a fin de año se aprueben estas cosas (y) el próximo año se pague el bono. Así estuvo previsto, así se planteó desde el principio y así todavía el plan es que sea”,

Empadronamiento y expulsión de extranjeros

Durante el encuentro entre la ministra Tohá y los diputados de la Comisión de Seguridad, también se emplazó al gobierno por el programa de empadronamiento de extranjeros. El diputado Andrés Longton (RN) pidió respuestas a la autoridad por cómo operará la medida y si este proceso significa regularización de los migrantes.

La ministra Tohá, en primera instancia, desmintió el planteamiento del parlamentario, quien aseguró que Miguel Yaksic, asesor de Migraciones de la Subsecretaría del Interior, le dijera que se iban a regularizar a una gran cantidad de migrantes que se empadronaron.

“No puede haber dicho que se va a regularizar 180 mil personas porque no se va a regularizar 180 mil personas. Lo que siempre ha dicho el gobierno es que, si se aplica la medida que la ley nos autoriza de regularización, el grupo objetivo van a ser los empadronados. O sea, no se van a regularizar personas no empadronadas, pero dentro de las personas empadronadas, si llega a haber un mecanismo de regularización, se van a poner requisitos adicionales. O sea, no es que empadronado, regularizado”, sentenció la ministra Tohá.

Valparaiso, 28 de agosto 2024. La ministra del interior Carolina Toha participa de la comision de seguridad ciudadana de la Camara de Diputados. Raul Zamora/Aton Chile

En ese sentido, aseguró que desde el gobierno aún no se ha tomado una decisión respecto a la regularización de migrantes empadronados. “No se ha tomado una decisión sobre esto. No es que no se haya tomado la decisión y no se ha sincerado. De hecho, nosotros cuando anunciamos el empadronamiento, esto que estoy diciendo aquí es lo mismo que dije. O sea, el gobierno no descarta regularizar, si lo hace va a ser en el grupo solo de los empadronados y con criterios adicionales”, sostuvo la ministra Tohá.

En ese sentido, Tohá planteó que “es verdad que las personas que no están regulares no pueden trabajar regular. Pero es que la otra posibilidad es que no trabajen, que roben. Que están viviendo en Chile, son personas que llegaron a Chile arrancando un país donde no tienen para comer. Están en Chile y viven. De alguna manera trabajan irregular, es verdad. Entonces, ¿qué queremos? ¿que sigan irregular? Tenemos 30 mil personas con decreto de expulsión. La mayoría de ellos lleva más de 5 años con el decreto cursado”.

“Entonces, ¿vamos a contarnos el cuento de que vamos a expulsar a 30 mil?”, se preguntó Tohá, quien instó a los involucrados a aunar un criterio común respecto a los expulsados. “Creo yo, que deberíamos ponernos de acuerdo con el tema de la expulsión, en el sentido que, el número de expulsión es menos importante que el perfil del expulsado”, aseguró la titular del Interior, quien sostuvo que las policías buscan a los extranjeros con antecedentes conocidos con tal de aumentar las cifras.

En esa línea, adelantó Tohá que se prevé un encuentro entre los integrantes de las comisiones de Seguridad de la Cámara y del Senado en Cerro Castillo donde se abordarán nuevas estrategias en materia de seguridad.

“(...) Claramente el no empadronado es mucho más de riesgo que el empadronado. En esa reunión que les contaba la presidenta (de la comisión de Seguridad, Gloria Naveillán), vamos a contarles el detalle del mecanismo para que las personas que están expulsadas y no se expulsan, tengamos mecanismos para tener control sobre ellas mientras sigan en territorio nacional. Hoy no tenemos ninguno. Hoy una persona está con expulsión y no sabemos dónde está”, dijo Tohá, sin ofrecer más detalles.