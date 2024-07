Ubican en sus casas a colombianos que agredieron a carabineros en el barrio Franklin

Carabineros informó que durante la noche se realizó la fiscalización de la medida cautelar de los dos sujetos de nacionalidad colombiana que agredieron a funcionarios de la policía uniformada en el barrio Franklin hace unos días, encontrándolos en sus respectivos domicilios.

Información periodística conocida este jueves, apuntaba a que los sujetos que iban a ser expulsados del país, se encontrarían inubicables.

Desde el Ejecutivo indicaron tener “la firme convicción” de que en este tipo de casos las expulsiones deben ejecutarse “de manera inmediata” y recordaron que en mayo pasado presentaron un proyecto de ley que permitiría adoptar esta medida, previa autorización judicial.

La Subsecretaría del Interior, aseguró que se usó la facultad legal que recae en el organismo y se ordenó la salida del país de ambos sujetos por razones de seguridad, los que no pueden volver a ingresar en un lapso de 10 años. Las notificaciones de las resoluciones fueron realizadas de manera presencial por la Policía de Investigaciones el martes 23 y miércoles 24 de julio. Sin embargo, precisaron que “como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”.

Consultado por el tema este viernes en entrevista con Cooperativa, el subsecretario Manuel Monsalve criticó la información que se difundió sobre el tema.

“Se hacen afirmaciones y se colocan titulares que me parece que merman de manera severa la confianza de la institución, no en el gobierno. Porque quien tiene la obligación de ir a ver si están cumpliendo la medida cautelar no es el gobierno. Nosotros no dictamos la medida cautelar, es un juez. Y la medida cautelar la tiene que ir a controlar Carabineros. A todos los que han afirmado que nadie sabe dónde están, es falso”, afirmó.