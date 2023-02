“Un escándalo” y “nunca he tocado un peso que no es mío”: las reacciones de ME-O y Longueira tras postergado inicio de juicio oral de caso SQM

Para el 13 de febrero quedó agendada una nueva audiencia donde se espera que se inicie el juicio oral del caso SQM, investigación donde figuran como acusados el exsenador y exministro de la UDI Pablo Longueira, y el excandidato presidencial del PRO Marco Enríquez-Ominami.

Se esperaba que aquello ocurriera hoy, sin embargo, la falta de un documento -el auto de apertura- impidió que eso pasará. Esto debido a que un juez de garantía del Octavo Tribunal de Santiago que debiese revisar el auto de apertura no se encontraba durante esta jornada por uso de feriado legal.

En este caso, que indaga el presunto financiamiento ilegal de políticos, el exministro de la UDI está acusado por cohecho y el excandidato presidencial del PRO está imputado por delitos tributarios.

Tras la audiencia, que se extendió por casi tres horas, MEO criticó a la fiscalía y al tribunal por el aplazamiento del caso. “Un juez del Tribunal de Garantía, encargado de darme el texto para poder defenderme, está con feriado legal, espero no equivocarme, con vacaciones. Chile está incendiado en delincuencia, incendiado en problemas, tenemos más de diez fiscales (en el caso) y un juez pidiendo vacaciones dilatando el juicio. El estado de derecho es para todos. Es un escándalo. (Los fiscales) están atrás mío tomando café. Yo le pido al fiscal nacional que alguien asuma la responsabilidad de este escándalo”.

En esa línea, agregó: “Tendré que volver en otra sesión pagada por todos los chilenos. Es un abuso, un dolor, complicado porque tendré que volver”. Consultado si este caso sería “el fin de su carrera política”, respondió: “No, yo soy resiliente, resistente como los chilenos, voy a seguir luchando por un estado de derecho y por la justicia”.

Su abogado Ciro Colombara agregó que “esta es una acusación absolutamente falsa, es un caso que en su origen tiene un fundamento político por el entonces fiscal Pablo Gómez y se ha creado un caso monstruoso por su extensión, ya llevamos ocho años, vamos a llegar a 10 años. Y les puedo asegurar que Marco Enríquez Ominami va a ser absuelto tal como ocurrió en el juicio oral que ganamos el año pasado y en todos los juicios que hemos ganado”.

Por su parte, Longueira aseguró que “nunca he tocado un peso que no es mío. Tengo la conciencia tan tranquila que camino con la frente en alto por todo Chile”

“Me han revisado todas mis cuentas corrientes, correos de ministro, senador, diputado, asignaciones de todo tipo y solo puedo decir que mientras que serví a mi país durante 30 años me autoimpuse normas éticas mu y superiores a las leyes y normas. Soy el único parlamentario que nunca viajé, no acumulé millas, no recibí viáticos, devolví una tarjeta de crédito de ministro sin usarla”, afirmó.

“Me formé en un hogar en que me enseñaron a ser un hombre recto, he sido siempre persona honesta y ha llegado la hora de la justicia”, dijo.

Finalmente, el abogado de Longueira, Alejandro Espinoza, señaló que “la responsabilidad de la dilación inaceptable y la vulneración de todo el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es completa y total del Ministerio Público, que como he señalado lleva años dilatando este juicio”.