Unánime: Corte desafuera a diputada Catalina Pérez y Fiscalía alista su formalización por fraude al Fisco reiterado

Por seis horas se extendió la audiencia en que la diputada Catalina Pérez (ex FA) quedó al borde de perder los privilegios asociados al fuero parlamentario del que goza.

Es que durante la jornada de este lunes, y por unanimidad de los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, se acogió la solicitud presentada por el fiscal Cristián Aguilar con miras a abrir una causa penal en contra de la congresista como autora de tres delitos de fraude al Fisco, además de pedir medidas cautelares a su respecto. Todo, en el marco de la indagación del denominado caso Democracia Viva.

“Existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público como asimismo participación de la diputada de la República Sra. Catalina Pérez Salinas, en estos, se ha acordado de forma unánime por este Tribunal Pleno, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público de esta ciudad”, se lee en la resolución firmada por los ministros Dinko Franulic, Hernán Cárdenas, Juan Opazo, Eric Sepúlveda y Jaime Rojas.

Se desestimaron, por ende, las alegaciones formuladas por la defensa, que en voz del abogado Gonzalo Medina, hizo presente que el caso en contra de parlamentaria se basa -según expuso- sólo en especulaciones y rumores. A juicio de ellos, la injerencia de la congresista fue sólo en términos políticos y mediáticos.

Por lo mismo, confirmada la determinación de los magistrados -cuya sentencia íntegra se conocerá el próximo 20 de febrero a las 9 de la mañana-, la defensa ratificó que recurrirán al máximo tribunal del país para dejar sin efecto la decisión. “No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema”, manifestó Medina.

En el mismo sentido, el penalista remarcó: “Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas. Quiero reiterar que la Fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez”.

“En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla. La diputada Pérez jamás ha cometido fraude al Fisco. No realizó ninguna acción de tráfico de influencias. Jamás intercedió por esos convenios”, concluyó el profesional.

“Maquinación con fines políticos”

Desde la otra vereda, en todo caso, el fiscal Aguilar valoró la determinación, en tanto insiste en que han reunidos “antecedentes pertinentes que los llevaron a postular su participación y responsabilidad” en los hechos indagados.

Si bien el persecutor no quiso adelantar qué medida cautelar pedirán respecto de la parlamentaria, por cuanto lo evaluarán una vez que se confirme el desafuero en la Suprema, durante la audiencia remarcó que ella, personalmente, facilitó los medios para la concreción de los convenios entre Democracia Viva, comandada por su expareja Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese entonces por su exjefe de gabinete.

De hecho, ante los magistrados, Aguilar recalcó que los tres mencionados imputados, junto con Paz Fuica -quien ejerció como encargada territorial de Pérez-, se concertaron con miras a defraudar al Fisco. De forma tajante, el persecutor esbozó: “Artificialmente crearon una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos”.

“Catalina Pérez propició que Daniel Andrade postulara al programa de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales en conocimiento que ni Democracia Viva ni Daniel Andrade tenían experiencia ni experticia en materias de habilitación primaria, de modo que no se podrían ejecutar los tratos fiscales a tenor de los convenios”, sostuvo, junto con confirmar que aún hay diligencias pendientes por desarrollar.

La conformidad de los querellantes

Ante la determinación, el abogado Pablo Toloza, representante de los parlamentarios UDI que se querellaron en esta causa, manifestó: “Estamos muy conformes con lo resuelto. Como hemos sostenido y ratificamos en la audiencia, se encuentra acreditada en la carpeta investigativa la existencia de tres delitos reiterados de fraude al Fisco, delitos cometidos con recursos destinados a las personas más vulnerable de nuestro país, como son las que viven en los campamentos, como también que existen indicios graves y concluyentes de la participación de Catalina Pérez en estos”.

“La ciudadanía no habría comprendido que quien desde una falsa superioridad moral el año 2018 presentó un proyecto para eliminar el fuero ahora escudándose en él, no fuera juzgada igual que todos las personas”, agregó.

Por su parte, el diputados republicano Cristián Araya, también querellante, manifestó que “no puede haber impunidad y hoy hemos dado un paso importante. Durante todo este tiempo, Catalina Pérez intentó desviar la atención, primero hablando de un ‘error comunicacional’, luego de un ‘ataque machista’, y más recientemente, de ser ‘víctima del amor’. Pero ya no hay excusas, ahora tendrá que rendir cuentas”.

Y su par Stephan Schubert sumó: “Esperamos que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada, que no haya ningún tipo de entorpecimiento ni nada que impida el avanzar en obtener la verdad y llevarlo a tribunales para que, en caso de que efectivamente se haya cometido delito, se sancione”.