Vallejo insiste en que debe respetarse secreto de investigación por secuestro de Ronald Ojeda

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, enfatizó que se debe respetar el secreto de la investigación que estableció el Ministerio Público respecto al caso del secuestro del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda Moreno.

En una actividad enmarcada en su rol de ministra de enlace con la zona afectada por los incendios de los primeros días de febrero en la Región de Valparaíso, Vallejo se refirió a la inquietud manifestada desde la oposición respecto al rol que el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista (PC), Juan Andrés Lagos, tiene como asesor en la Subsecretaría del Interior.

Personeros opositores han planteado que el secuestro fue ejecutado por la inteligencia venezolana por el rol opositor de Ojeda, ya que había sido expulsado de la milicia venezolana acusado de sedición, vinculado a la operación Brazalete Blanco, un plan para dar muerte a Nicolás Maduro.

Las suspicacias con Lagos, fueron explicitadas por el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Javier Macaya, tras la reunión que autoridades de Interior, Defensa y Justicia sostuvieron para abordar el tema en La Moneda con representantes de oposición.

“Hay información que, en caso de acceder por esas personas, militantes de esos partidos, que tienen esa simpatía por el régimen de Nicolás Maduro, es evidente que la preocupación de nosotros va a subsistir”, planteó Macaya.

Consultada por si Lagos debe dejar el cargo, Vallejo señaló que eso “sería reconocer la hipótesis que está planteando la oposición”.

“Nosotros no estamos reconociendo ni validando ninguna hipótesis respecto a qué es lo que está detrás de este secuestro. Porque este secuestro y la investigación sobre este secuestro que la lleva el Ministerio Público, la declaró en su carácter reservado. Entonces, vuelvo a insistir, esto no se trata de una competencia de partido, de que quién tiene más información. Esto es algo serio. Es algo serio y de suma gravedad”, recalcó la vocera del Ejecutivo.

Vallejo enfatizó que este “es un caso que para tener éxito, es decir, para salvaguardar la vida de la persona secuestrada y su familia, encontrarla, rescatarla y dar con el paradero de aquellos que secuestraron, requiere el secreto”.

“Es una decisión del Ministerio Público, quien lleva estos casos. Y nosotros tenemos que respetar eso. No vulnerarlo. No puede solicitar al Ejecutivo y al gobierno que vulnere el carácter de secreto una investigación que otro poder del Estado ha establecido. Entonces, es lo que se ha tenido que explicar a la oposición que asistió a la reunión, que por lo que me informan las autoridades correspondientes, fue una buena reunión, independientemente de las declaraciones después por la prensa, fue una buena reunión para aclarar en qué consiste una investigación reservada y por qué es reservada, y por qué debemos respetar su carácter de reserva”, argumentó la titular de la Segegob.