Vocera de la Suprema por reunión con candidatas a fiscal nacional: “No me pidieron el voto”

La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó la reunión que sostuvo con dos de las candidatas a la fiscalía nacional, previo a la votación en que el pleno del máximo tribunal definió la quina de postulantes que presentó al Ejecutivo.

Vivanco se refirió a esa reunión en entrevista con CNN Chile y fue consultada al respecto esta mañana en diálogo con radio Agricultura.

El encuentro fue con Marta Herrera, la jefa Anticorrupción del Ministerio Público y con la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

“Las personas que me vinieron a ver a mi oficina y que me pidieron formalmente una reunión y fue puesta en agenda, vinieron para que yo las conociera y para tratar temas de interés asociados con seguridad, en un caso, y en otro con los temas de niñez. No me pidieron el voto y tampoco hubo un interlocutor por ellas que lo pidiera ni lobbistas ni cosa parecida”, enfatizó Vivanco en la entrevista radial de esta mañana.

La vocera de la Suprema llamó a distinguir situaciones, acotando que no es comparable con lo ocurrido cuando Jorge Abbott fue seleccionado para encabezar el Ministerio Público en 2015 y se reunió con senadores mientras se definía su nominación.

“Uno puede encontrarse con muchas personas, o muchas personas pedirle a uno audiencia, hay una tercera candidata que me pidió audiencia porque tiene un juicio que yo estoy llevando de extradición, y, desde este punto de vista, creo que en esto no hay ningún problema en la medida que se transparente, porque yo tengo una agenda transparente donde se establecen las personas que yo recibo formalmente en mi oficina como ministra. En consecuencia, nadie viene a mi oficina a escondidas y nadie viene tener conversaciones inadecuadas”, precisó.

“Yo no lo comparo con los comentarios que hubo en aquel tiempo respecto de la situación de don Jorge Abbott”, agregó.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, descartó un eventual conflicto de interés al ser consultada por el tema.

“No hay impedimento que conozca para ese tipo de reuniones”, señaló la vocera del Ejecutivo, indicando que el procedimiento para la selección de la quina está dentro de la autonomía del Poder Judicial y está reglado.