“ Y Jamaica”: Hermosilla y Villalobos arriesgan pena de 18 años y Fiscalía Oriente advierte peligro de fuga inminente

Descartando colaboración de los imputados, que pueda ser considerada un atenuante, la fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, fundamentó la solicitud de prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, formalizados en el caso Audio por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Parra expuso ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dada por la gravedad de los hechos, la pena asignada a los mismos, la calidad de reiterados de los delitos, el actuar en grupo o pandilla y finalmente por peligro de fuga y peligro de reiteración.

Las penas que arriesgan, cómo mínimo, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos son 18 años de pena efectiva.

“Para el señor Hermosilla y la señora Villalobos, por economía procesal, en el mejor de los escenarios, no es cierto, quedarían por sobornos reiterados con la pena de 10 años y un día, respecto del lavado activo con el mínimo, 3 años y un día, esto sin hacer el ejercicio del artículo 69, y por el delito tributario también con el mínimo de 5 años y un día”, señaló la fiscal, indicando que se trata de penas de cumplimiento efectivo.

Parra recordó el audio que dio origen al caso para fundamentar la idea de un “peligro de fuga inminente” de los imputados.

En el minuto 73 de la reunión grabada, Daniel Sauer le plantea a Luis Hermosilla una hipotética negativa de sus colaboradores

“El hueón que en algún minuto te cierre la puerta, no te pase un peso más, y diga, filo, ¿sabís qué más? Me perdí esta weá, pero con esta weá yo no sigo. Esta huevá ya es mucho. Yo pedí que no hayan más weás falsas. Yo pedí que no hayan hueá. Aquí lo único que hay es eso, o es hecho. Y qué es lo que le contesta el señor Hermosilla? Y perdón, este weón va donde un abogado, un Ítalo no sé cuantito, qué sé yo, y le dice, nosotros tenemos que ir y denunciar todo esto. -Y continúa la información- ¿Y qué le dice Daniel Sauer?: Y Jamaica, y volverme negro yo. ¿Y qué le dice el señor Hermosilla?: Y además rápido, porque si no, vamos a tener arraigo, y no vamos a poder salir”, parafraseó la persecutora.

“Entonces, su señoría, hay un dato concreto. Además de la prognosis de la cuantía de las penas, hay este dato que no lo podemos, no es cierto, desconocer”, agregó la fiscal.

“En el audio el señor Hermosilla dice ‘porque aquí estamos haciendo una huevada que es delito’. Y Villalobos contesta, ‘esto es un delito’. Ellos son abogados, saben lo que dicen. No hay ninguna duda, aquí solo cabe, magistrado, decretar prisión preventiva”, insistió.