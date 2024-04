Yáñez evita referirse a su continuidad en testera de Carabineros tras responso fúnebre de mártires: “No le faltemos el respeto a la familia que está de duelo”

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evitó referirse al respaldo que recibió para la continuidad en su cargo por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La mañana de este domingo, la ministra descartó una eventual renuncia de Yáñez a la institución policial, aun cuando su formalización por apremios ilegítimos está programada para el 7 de mayo.

“Yo creo que no necesito explicar la coincidencia de estos dos hechos en tan pocos días. Es una circunstancia muy compleja enfrentar en un momento como este, con un mando que está al mismo tiempo con esa otra dimensión abierto y a poco camino la posibilidad de cambios grandes en la institución. Es demasiada incertidumbre junta”, reconoció la titular de Interior en conversación con el programa Mesa Central de Canal 13.

En esa línea, Tohá indicó que “en este momento no puede haber cambio en el mando de Carabineros, porque sería un golpe en una institución que está muy golpeada”.

Tras ser consultado sobre estas declaraciones, Yáñez mostró su descontento frente a la pregunta y evitó referirse al tema afirmando que no es momento para ese tipo de consultas.

“Yo creo que no le faltemos el respeto a la familia que está de duelo, no le faltemos el respeto al país y no le faltemos el respeto a los deudos haciendo consultas que no ameritan”, afirmó el uniformado.

“No vamos a descansar hasta detenerlos”

Por otro lado, Yáñez advirtió a los autores del triple homicidio de los carabineros en Cañete, los cuales aún no son identificados, que desde la institución están destinando todos sus esfuerzos a su captura.

“Yo le quiero decir a estos criminales que están trabajando nuestros mejores equipos investigativos, que nos esta cooperando la PDI, porque estamos más unidos que nunca”, señaló

Asimismo, el director general informó que “las Fuerzas Armadas también están desplegadas en la región y también nuestras policías hermanas de América también nos van a ayudar”.

“Si quieren huir, los vamos a pillar en otra parte, pero no vamos a descansar hasta detenerlos, ponerlos a disposición de la justicia y que paguen donde tengan que pagar, que es estar detrás de las rejas”, sentenció Yáñez.