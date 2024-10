“Zigzagueo violento”: los argumentos del abogado Cristóbal Osorio en defensa de Ángela Vivanco

La audiencia partió a las 9.00 horas de este jueves 10 de octubre. Iara Barrios Melo, relatora titular de la Corte Suprema dio cuenta ante el Pleno del máximo tribunal de los antecedentes del cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco.

Cristóbal Osorio, abogado de la magistrada comenzó a exponer pasadas las 10.00 horas.

El jurista acusó “afectación a la perspectiva de género”, en los reproches a la magistrada, planteando una diferencia de trato respecto a su par Sergio Muñoz. También, cuestionó la consideración de publicaciones periodísticas en el proceso.

“Renuncia a la jurisprudencia”

Osorio planteó que los supremos incurrían en un “zigzagueo violento” en sus definiciones respecto al proceso disciplinario que enfrenta Vivanco.

“El presente procedimiento de remoción es una renuncia a la jurisprudencia del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema en procedimientos de remoción”, sostuvo.

Recordando el caso de los jueces de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez que fueron removidos en agosto de 2019, Osorio indicó que en ese caso, el procedimiento que determinó su salida no se adoptó mientras se desarrollaba el procedimiento disciplinario en trámite.

“Esta es la primera contradicción de este caso. Nos precipitamos. Vamos a cambiar la jurisprudencia ¿Qué ocurre?”, inquirió.

Legalidad de los chat

El abogado apuntó también por el uso como prueba de conversaciones por WhatsApp publicadas por Ciper y hechas llegar a la Corte Suprema en un oficio reservado del Ministerio Público ante una solicitud formulada al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Osorio habló de una “extracción parcial” de los chats que estaban en el teléfono incautado en noviembre de 2023 a Luis Hermosilla.

“¿Por qué digo parcial? Porque no están todos los WhatsApp. El fiscal nacional mandó un collage de WhatsApp”, comentó.

En la Corte Suprema se realizan alegatos para revisar el cuaderno de remoción contra la suspendida ministra Ángela Vivanco. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

El abogado afirmó que el reportaje se obtiene a través de “una vulneración de base de datos” de una investigación reservada y sobre conversaciones privadas. “Hay actos concretos de autoridad y de la propia excelentísima Corte que ha dicho que esos antecedentes son ilícitos”, sostuvo, recordando que el propio fiscal nacional cuando negó por primera vez los mensajes hizo ver que su uso era exclusivo para fines penales.

“No podemos superar ese límite. Ese límite lo tenemos que respetar porque somos abogados. Porque estamos hablando de la Constitución. Si no, lo que vamos a hacer aquí es abrir las puertas a las filtraciones. Y ajustar cuentas entre ministros de Corte Suprema, ministros de Corte de Apelaciones, fiscales nacionales, ministros de Estado, a través de filtraciones. Estos antecedentes son ilegales. Los de medios de comunicación no se pueden usar en la sentencia ¿Son un mecanismo para iniciar un procedimiento disciplinario? Sí. Porque yo tomo conocimiento de oficios, de hechos que pueden constituir infracciones, eso no lo podemos negar, pero otra cosa, que algo que se obtuvo con infracción de norma constitucional, tomemos el lápiz y ejerzamos una facultad constitucional. Eso nosotros no lo podemos hacer si respetamos y juramos honrar la Constitución”, advirtió.

Osorio pidió 15 minutos extra para finalizar su argumentación.

“Las consecuencias son de por vida para una persona”, dijo, antes de que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, le concediera ese tiempo adicional para culminar su presentación.